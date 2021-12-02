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المرأة
6 نصائح لوضع العطر حتى يدوم أطول مدة
Lebanon 24
02-12-2021
|
05:00
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يعد العطر واحدًا من أفضل الطرق المختصرة للجاذبية وتعزيز الأنوثة والتعبير عنها. وكي يدوم عطرك فترة أطول، سواء أثناء استخدامه أو تخزينه إليكِ هذه النصائح الستة من مجلة "مارى كلير" للمرأة:
- تأكدي من تخزينه في المكان المناسب بعيدًا عن الضوء والحرارة لأن هذا يمكن أن يؤثر على نوعية العطر الخاص بك والأفضل لها دائمًا هي الأماكن الباردة والجافة البعيدة عن النوافذ.
- رشي العطر فورًا بعد الاستحمام هذا يجعله يدوم فترة أطول لأن رطوبة الجلد ستجعله يمتص الرائحة بشكل أفضل.
- يمكنك استخدام العطر على شعرك للحصول على أفضل النتائج ولكن تأكدي من عدم تطبيقه مباشرة على شعرك، لأن الروائح المستندة إلى الكحول يمكن أن تلحق الضرر بشعرك، لذلك ابحثي عن عطور محددة مخصصة للشعر أو رشي العطر العادى على فرشاة الشعر ثم مرريها على شعرك.
- إذا لم تستخدمي العطر بعد الاستحمام، استخدمي أي محلول غير معطر على بشرتك قبل استخدام العطر لتدوم الرائحة فترة أطول.
- استهدفي نقاط النبض الصحيحة عند الرش وهي المعصم والرقبة وخلف الركبتين وداخل المرفقين.
- إذا كنتِ تحبين رائحة العطر على ملابسك رشي عطرك المفضل على عدد قليل من المناديل الورقية واحتفظي بها بين ملابسك سيجعل هذا ملابسك معطرة بشكل خفيف وجذاب.
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