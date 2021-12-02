6 نصائح لحفل زفاف ناجح

تتطلب حفلات الزفاف الكثير من الوقت والجهد، فضلاً عن صرف كمية كبيرة من الأموال. وتلقى على عاتق العروسين مسؤولية كبيرة في اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع المواقف غير المرغوب بها، حتى يكون حفل الزفاف مثالياً دون السماح لأي شخص بإفساده، وسرقة بهجة العروسين وسعادة المدعوين..وفيما يلي بعض النصائح التي قدمها موقع «womens» ليتمكن العروسان من مواجهة الظروف الضاغطة التي قد يتسبب فيها أي شخص من المدعوين:1- ضرورة أن يطلب من المدعوين إغلاق الهاتف المحمول، خلال تلاوة عهود الزواجويجب الانتباه إلى ضرورة أن يطلب إغلاق الهاتف المحمول من المدعوين، خلال أداء مراسم حفل الزفاف، وذلك من خلال تعليق لافتة تطلب بلطف من المدعوين إغلاق الهاتف المحمول.2- كيفية اختيار وصيفة الشرف المثاليةومن المحتمل أن تكون وصيفة الشرف التي تم اختيارها من قبل العروس تحمل الشعور بالضغينة أو الكراهية، ما يؤدي إلى احتمال تسببها في تصرفات غير محببة تؤدي إلى إفساد حفل الزفاف. لذا، يجب أن تلجأ العروس إلى اختيار وصيفة شرف جديرة بالثقة.3- احتمال تدخل والدة العريس في كل شاردة وواردةوتحب الكثير من الأمهات معرفة أدق تفاصيل حفل الزفاف، ما قد يتسبب في بعض الأحيان في إحراج العروس، لذا، من المفضل أن يعمد العروسان إلى التنسيق مع متعهد حفل الزفاف لمراقبة أي تصرف من قِبَل الأهل قد يؤدي إلى التدخل في تفاصيل حفل الزفاف التي رتبت سابقاً، وتم الاتفاق عليها من قبل العروسين، دون أي مواقف محرجة.4- احتمال قيام المدعوين بجلب ضيوف غير مرحب بوجودهمويعمد بعض المدعوين إلى إحضار ضيوف آخرين، دون الأخذ في عين الاعتبار العدد المحدد للمدعوين إلى حفل الزفاف، أو احتمال عدم رغبة العروسين في وجود ضيوف لا تربطهما بهم أي صلة، وفي هذه الحالة، ينبغي على العروسين توقع حدوث مثل هذا الموقف، والترتيب مع متعهد حفل الزفاف بتحضير وجبات طعام إضافية، وأماكن إضافية، لجلوس الضيوف غير المدعوين، وتجنب أي موقف حرج.5- حضور حفل الزفاف من أجل «المغازلة» أو إيجاد الشريك المناسبقد يعمد بعض الضيوف إلى حضور حفل الزفاف، سعياً إلى القيام بعلاقات عاطفية والمغازلة، ويكمن دور العروس في تحذير المقربات منها من الوقوع في فخ بعض الرجال الذين تعرف عنهم نواياهم غير النبيلة، بهدف حماية حفل زفافها من أي مواقف حرجة.6- كيفية استقبال الضيوف المتأخرينوقد يحصل الكثير من المواقف غير المتوقعة في اللحظة غير المناسبة، ويعد حضور الضيوف إلى حفل الزفاف في وقت متأخر أمراً من المحتمل حصوله، لذا، يجب أن يطلب من متعهد الحفلات استقبال الضيوف المتأخرين عن موعد حفل الزفاف، ومساعدتهم على إيجاد الأماكن المناسبة بهدوء، ودون إثارة أي ضجة أو إزعاج.