المرأة

تجنبي الضغط على طفلك للتخلي عن الحفاض

Lebanon 24
02-12-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-892683-637740466178681437.jpg
Doc-P-892683-637740466178681437.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنتظر كل أم لحظة تعلم طفلها استخدام النونية أو الحمام، والتخلي عن الحفاض، حتى تشعر أنه تجاوز مرحلة مرهقة من عمره، وهذا يدفع بعض الأمهات إلى الضغط على الطفل من أجل التدريب على النونية، حتى إن لم يكن الطفل مستعداً للتخلي عن الحفاض بعد، وهذا ما حذر منه تقرير طبي ألماني.

التقرير نُشر في مجلة "إلتيرن" الألمانية، ليحذر من الضغط على الطفل للتخلي عن الحفاض في سن مبكر، وأن هذا الضغط يعود بنتائج عكسية، حيث يؤثر سلباً على قدرة الطفل على التحكم بعملية التبول والإخراج في المستقبل، وهذا لأن عضلات المثانة المسؤولة عن التحكم بعملية التبول، لا تكتمل قبل بلوغ الطفل عامين، لذا فإن المحاولات المبكرة لتخلي الطفل عن الحفاض تكون غير مفيدة.

ونصح التقرير الأمهات بالتحلي بالصبر أثناء عملية تدريب الطفل على النونية، والاعتماد على التواصل معه حتى يتعلم بهدوء، وقبل هذا يجب أن تظهر على الطفل علامات استعداده للتخلي عن الحفاض، وهي قدرته على البقاء لمدة ساعتين دون أن يبلل ملابسه، وقطعه أي نشاط يقوم به عندما يتبول أو يتبرز، ما يعني أنه يدرك ما يحدث، وبالتالي هو مستعد للتدريب على استخدام النونية أو الحمام.

 

 
المصدر: نواعم
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2021-12-02
08:00 | 2021-12-02
05:00 | 2021-12-02
03:02 | 2021-12-02
02:00 | 2021-12-02
23:46 | 2021-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website