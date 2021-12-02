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المرأة
تجنبي الضغط على طفلك للتخلي عن الحفاض
Lebanon 24
02-12-2021
|
14:00
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تنتظر كل أم لحظة تعلم طفلها استخدام النونية أو الحمام، والتخلي عن الحفاض، حتى تشعر أنه تجاوز مرحلة مرهقة من عمره، وهذا يدفع بعض الأمهات إلى الضغط على الطفل من أجل التدريب على النونية، حتى إن لم يكن الطفل مستعداً للتخلي عن الحفاض بعد، وهذا ما حذر منه تقرير طبي ألماني.
التقرير نُشر في مجلة "إلتيرن" الألمانية، ليحذر من الضغط على الطفل للتخلي عن الحفاض في سن مبكر، وأن هذا الضغط يعود بنتائج عكسية، حيث يؤثر سلباً على قدرة الطفل على التحكم بعملية التبول والإخراج في المستقبل، وهذا لأن عضلات المثانة المسؤولة عن التحكم بعملية التبول، لا تكتمل قبل بلوغ الطفل عامين، لذا فإن المحاولات المبكرة لتخلي الطفل عن الحفاض تكون غير مفيدة.
ونصح التقرير الأمهات بالتحلي بالصبر أثناء عملية تدريب الطفل على النونية، والاعتماد على التواصل معه حتى يتعلم بهدوء، وقبل هذا يجب أن تظهر على الطفل علامات استعداده للتخلي عن الحفاض، وهي قدرته على البقاء لمدة ساعتين دون أن يبلل ملابسه، وقطعه أي نشاط يقوم به عندما يتبول أو يتبرز، ما يعني أنه يدرك ما يحدث، وبالتالي هو مستعد للتدريب على استخدام النونية أو الحمام.
المصدر: نواعم
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