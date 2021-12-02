عمليات التجميل.. 10 آثار جانبية انتبهي لها

الجراحات التجميلية أصبحت أكثر سهولة وشعبية من أي وقت مضى، حيث إن الكثيرات أصبحن يحلمن بالشكل المثالي بعد عملية تجميل الأنف أو تكبير الثدي أو غيرها من عمليات التجميل، لدرجة قد تشعر المرأة معها أن "الكمال" أصبح في متناول اليد. وهذا ليس صحيحاً بالطبع.في عام 2020 وحده، أنفق الأميركيون 16.7 مليار دولار على عمليات التجميل المختلفة، وفقاً للجمعية الأميركية لجراحي التجميل. وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى ممن يخضعون لعمليات تجميلية لا يواجهون أية مشكلات، إلا أن الجراحة لا تخلو من المخاطر، فهناك عدد غير قليل من الأمور التي يمكن أن تسوء أثناء العملية، وطوال عملية الاستشفاء.وللراغبات بإجراء جراحة تجميلية ولكن يشعرن بالخوف والقلق بشأن المخاطر، يقدم موقع "هيلث دايجست" في ما يلي، بعض الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً للجراحات التجميلية:1- الالتهاباتالجراحة التجميلية مثل أية جراحة، تعرض الجسم للخطر الخارجي. ومع أن نسبة خطر الإصابة بالعدوى بعد الجراحة التجميلية لا تتجاوز 1٪، إلا أن هذا الأمر يختلف من شخص إلى آخر.كما يجب على المريض "فهم المخاطر الطبية" قبل الخضوع لأي إجراء تجميلي. وهذا يشمل التعرف على مخاطر التخدير الذي غالباً ما يتم استخدامه.2- الأورام الحميدةحشو الأنسجة الرخوة، التقشير الكيميائي، إزالة الشعر بالليزر، تسحيج الجلد، وحقن توكسين البوتوكس تندرج تحت مظلة الإجراءات التجميلية التي تنتج عنها أورام حميدة، وبالتالي تحمل بعض المخاطر.3- الندوبالندوب من الآثار الجانبية الشائعة لمعظم العمليات الجراحية. إلا أن جراحي التجميل يسعون إلى إنشاء ندوب أصغر وأقل وضوحاً، لا تؤثر في المظهر الجمالي العام.4- انتفاخات معبأة بالدمتظهر على شكل كدمات. إنها واحدة من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا بعد الجراحة التجميلية. ومع ذلك، فإنها تميل إلى أن تكون آثارًا جانبية أكثر اعتدالًا من غيرها.5- جلطات الدميمكن أن تكون جلطات الدم قاتلة، حيث إن العديد من المرضى لا يخضعون لتقييم مخاطر تجلط الدم قبل الخضوع لعمليات التجميل، وفقًا للنظام الصحي بجامعة ميشيغان. ويتعرض واحد من كل تسعة مرضى جراحة التجميل لجلطات إذا لم يتم إعطاؤه أدوية منع الجلطة بعد الجراحة مباشرة.6- تلف الأعصابيحدث تلف للأعصاب في كل مرة يتم فيها إجراء الجراحة. وعندما يتم إجراء الجراحة بشكل صحيح والشفاء، فإن تلف الأعصاب الذي يحدث في موقع الشق يصبح في النهاية غير محسوس تقريباً بعد مرور وقت كافٍ.7- الانفصال في موقع الشقيحدث الانفصال في موقع الشق بعد الجراحة، عندما يبدأ جانبا الجرح بالابتعاد عن بعضهما. عادةً ما يكون للجرح الذي يتعافى جيدًا حواف مثبتة معاً بواسطة خيوط جراحية. وخلال الأسابيع الأولى من الشفاء، ستبدأ الأنسجة في موقع الجراحة بالتجدد. إلا أنها ليست بنفس قوة الأنسجة السابقة.8- النزيف الشديدالجراحة التجميلية تشبه جميع العمليات الجراحية الأخرى من حيث فقدان المريض الكثير من الدم. فأول ما يحدث للجسم عند الجراحة هو النزيف. ويمكن أن يؤدي فقدان الدم غير المنضبط إلى انخفاض كبير في ضغط الدم، يمكن أن تكون له نتائج خطرة.9- حساسية مفرطة وتفاعلات سلبيةيتم اشتقاق العديد من حشوات الأنسجة الرخوة من حمض الهيالورونيك، والذي يوجد بشكل طبيعي في الجسم، ويتحمله معظم الناس جيدًا. ويمكن تصحيح الآثار الجانبية الرئيسية والشفاء باستخدام الثلج. ومع ذلك، فقد تم تسجيل بعض ردود الفعل السلبية الحادة والدرامية. وفي بعض الحالات النادرة يصاب بعض المرضى بالحساسية المفرطة.