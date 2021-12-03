7 أسباب وراء خوفك من العلاقات العاطفية

تحلم كل فتاة بأن تعيش قصة حب حقيقية مع شخص يحبها ويقدرها ويجعلها تشعر بالسعادة والأمان، لكن بعض الفتيات تخشى الدخول في علاقة عاطفية وتهرب دائماً من أي ارتباط عاطفي، وذلك يعود لأسباب مختلفة، وأوضحت هبة عبد الجواد أخصائية الطب النفسي، أسباب خوف المرأة من الدخول في أي علاقة عاطفية، منها الخوف من التعرض للصدمات والخوف من فقدان الحبيب وتمتع المرأة بشخصية قوية وغيرها من الأسباب التي نستعرضها فى هذا التقرير.أسباب خوف المرأة من الحب:الخوف من التعرض لصدمة عاطفيةوصفت الإخصائية النفسية، قلب المرأة بأنه شبه أوراق الورد في رقته ولهذا تخاف المرأة من التعرض للصدمات العاطفية، وخيبات الأمل، لهذا تتجنب الدخول في أي علاقة.الخوف من الفقدعندما تحب المرأة تحرص على أن تتواجد بجانب حبيبها، وقد تمر علاقتهم العاطفية ببعض المشاكل التي ينتج عنها انفصالهما، ما يتسبب لها في الشعور بالحزن والفقد، لهذا تتجنب الدخول فى علاقة جديدة.شخصيتها قويةعندما تتمتع المرأة بشخصية قوية متميزة، تخشى أن تقع فى الحب حتى لا تتحول لشخصية هشة وضعيفة تنصاع لأمر حبيبها، وهذا الشيء الذي لا تتمناه المرأة القوية.الخوف من تكرار التجربة القاسيةعندما تخرج المرأة من قصة حب فاشلة، تركت بداخلها أثارا سلبية وجرحا لا يشفى، فأنها تخشى من تكرار التجربة مرة أخرى، لذلك تتجنب الدخول في أي علاقة عاطفية جديدة فى المستقبل.الخوف من فقدان الحرية:تخشى المرأة المستقلة فقدان حريتها، لذلك تخشى من الدخول في أي علاقة عاطفية جديدة، خاصة مع حبيب متسلط يتحكم فى حياتها.الخوف من عدم التقدير:لا يقدر بعض الرجال المرأة أو يهتمون بها، خاصة إذا كانت زوجته أو حبيبته اعتقاداً منه بأنها سوف تظل معه للأبد، ما يجعل المرأة تخشى من أن تدخل في علاقة مع هذا النوع من الرجال.الخوف من ضغوط الحياة:عندما تحب المرأة الرجل تتحول لشخصية ضعيفة وتضحى بنفسها من أجله، لذلك تنفذ جميع رغباته، وقد يصل الأمر إلى تحملها بمفردها مسؤولية المنزل بأكمله، بجانب مسؤولياتها الأساسية، لذلك لا تفكر فى الدخول بعلاقة عاطفية جديدة.