موقف محرج لملكة إسبانيا... هذه هي محتويات حقيبة يدها

تعرضت ليتيزيا ملكة إسبانيا لموقف محرج خلال جولتها الملكية في السويد برفقة زوجها الملك فيليبي السادس إذ انزلقت قدمها وأسقطت حقيبة يدها، مما ساعدنا في الكشف عن محتويات حقيبة يد الملكة ليتيزيا.

تناثرت محتويات حقيبة يد الملكة ليتيزيا على الأرض، بما في ذلك قلم أحمر الشفاه، عندما كانت تلتقط الصور التذكارية مع زوجها الملك فيليبي السادس والملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا ملكة السويد.سارع الموظفون الملكيون لمساعدتها، لكن الملكة ليتيزيا حافظت على ثباتها الانفعالي ولملمت محتويات حقيبة يدها بسرعة وعادت إلى هدوئها.لم تٌظهر ملكة إسبانيا ارتباكها خلال باقي الحدث لأنها واصلت استقبال الضيوف إلى جانب العائلة المالكة السويدية.بدت الملكة ليتيزيا أنيقة بفستان رمادي من علامة الأزياء Cherubina ونسقت معه حذاء ذو كعبا عالي من Prada وأقراط رائعة لحضور حفل الاستقبال الذي أقيم على شرفها.