هذه هي شبيهات النجمات... شبيهة هيفاء وهبي ستفاجئك!

يقول المثل "يخلق من الشبه أربعين"، وهذا أيضاً ما يحصل مع الفنانات اللواتي تجدن فيايات تشبهن أو تقلدهن في الشكل من خلال اجراء عمليات تجميل. فاليك بعض من شبيها النجمات! وحتماً ستفاجئين!

شبيهة وفاء الكيلاني

الإعلامية وفاء الكيلاني كان لها ايضا نصيب من التشبيهات حيث تناقل سابقا الجمهور صورا لخبيرة التجميل اللبنانية المعروفة باتريسيا ريغا واعتبروها بأنها شبيهة الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

شبيهة هيفاء وهبي

النجمة هيفاء وهبي التي بات لديها شبيهات كثر في الوسط الفني بعد خضوعهن للتجميل واستخدام اسلوب مكياج مشابه لها، على مثيل اطلالة الفنانة اللبنانية سارة الهاني، يتوقف الجمهور ايضا عند الشبه الكبير بين هيفاء ومقدمة برامج سورية تدعى رولا منصور.

شبيهة ياسمين صبري

ضمن الوسط الفني لفتت الانظار مؤخرا الممثلة ميرنا نور الدين بشبهها مع النجمة ياسمين صبري في الجونة حيث تداول الجمهور صور الأولى اثناء اطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي 2020 وقارنوها بصور مع ياسمين صبري بإطلالة لها سابقة لها والتي ارتدت فيها فستان باللون الأخضر، فلاحظوا الشبه الكبير بينهما.

شبيهة نانسي عجرم

في أوقات سابقة برز الى الواجهة صور شابة مصرية محجبة تدعى أميرة النشار والتي تتشابه ملامحها مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم.