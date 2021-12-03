داليدا خليل.. للنساء فقط وجرأة في المشاهد وهكذا ظهرت بروب الاستحمام في الكليب (صور)

طرحت النجمة داليدا خليل أغنيتها الجديدة "مودي عالي" باللهجة المصرية عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب"، من إخراج بيار خضرا وإنتاج Gooo Bet وG Music، وكلمات الشاعر جلال خير بك، وألحان كلٍ من يوسف عراجي، كريم طاهر وبدر الدين بو مشوي.وحمّست خليل جمهورها لمشاهدة العمل حيث علّقت بالقول: "دايماً بالأوقات الصعبة المزيكا بتفرحنا".وتألقت داليدا في الكليب ضمن أجواء راقصة داخل نادٍ رياضي مخصّص للنساء، حيث مزجن بين التمارين الرياضية والرقص، ثم ذهبن إلى "سبا"، قبل أن يخرجن إلى الشارع وينطلقن في الحياة.