المرأة

5 أنواع من الروتين يحتاج إليها طفلك ليزدهر

Lebanon 24
03-12-2021 | 14:00
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الطفل المزدهر أخلاقياً وأكاديمياً، يكون وراءه بيت يسير على نظام صحي وروتين ثابت يشعره بالأمان والاتساق.
 
حتى إن كان لديكِ بعض الظروف التي تفرض على أسرتك بعض التغييرات، بإمكانكِ إنشاء روتين يسهم في شعور طفلك بالأمان، وتنظيم وقته وأفكاره، وبالتالي ازدهاره في التعليم والسلوكيات.
 
وهناك 5 أنواع من الروتين يمكنكِ تطبيقها مهما كانت ظروف أسرتك، لتساعدي طفلك على الازدهار والتفوق والتمتع بعقل صافِ وروح قوية ونفس سوية.
 
1- روتين بعد المدرسة
أنشئي روتيناً ثابتاً لفترة ما بعد المدرسة، بحيث يعود طفلك من المدرسة وهو يعلم ما سيفعله بالضبط دون تدخل منكِ أو محاولات لإقناعه بفعل شيء أو إملاء الأوامر عليه، فهو يعلم أن بإمكانه اللعب بعد إنهاء واجباته المدرسية، وأن وجباته لها موعد محدد، وأن هناك وقت محدد للأنشطة والتمارين، وهكذا.
 
2- راحة الأم
حصولك على الراحة الجسدية والنفسية سوف يساعدك على أن تكوني أكثر اتساقاً مع نفسك، وبالتالي يمكنكِ بث الطمأنينة في نفوس أفراد أسرتك.
اهتمي بنفسك، تناولي الطعام الصحي، اشربي كمية كافية من المياه يومياً، مارسي الرياضة، احصلي على قسط كافِ من النوم، مارسي التأمل، واحصلي على وقت خاص بكِ يومياً حتى تشعري بالراحة، التي تنتقل تلقائياً إلى أفراد أسرتك.
 
3- القواعد اليومية
أكثر ما يثير الخلاف بين الزوجين، وينتقل إلى الأطفال في صورة خلل نفسي واضطراب، هو عدم وجود قواعد يومية متفق عليها في المنزل.
ضعي قواعد لمنزلك بالاتفاق مع زوجك، مواعد النوم والطعام والخروج، وحتى الأوقات التي يمكنكم تناول العشاء فيها أمام التلفزيون.
ضعي قواعد للأخطاء، وعقوبات محددة مناسبة لكل خطأ، ومن ثم سوف تصبح الحياة أكثر سهولة، فكل شيء يسير وفق نظام يعرفه جميع أفراد الأسرة، دون ضغط عصبي أو مجهود مضاعف من أحد الأبوين.
 
4- روتين ما قبل النوم
روتين ما قبل النوم له فوائد بعيدة المدى، ففوائده تتعدى ضمان الحصول على نوم جيد، حيث يساعد روتين ما قبل النوم على تحسين الذاكرة والمهارات المعرفية ويجعل نهاية اليوم أكثر هدوءاً.
ضعي خطوات محددة لفترة ما قبل النوم، على سبيل المثال، الاستحمام، غسيل الأسنان، القراءة، الحديث معاً لمدة عشر دقائق، سوف تنعكس فوائد روتين ما قبل النوم على مستوى طفلك الأكاديمي والأخلاقي، وتكوين شخصيته على المدى البعيد.
 
5- صباح إجازة نهاية الأسبوع
إجازة نهاية الأسبوع ليس يوماً للكسل والفوضى، يجب أن تخططي له جيداً وأن يكون هناك روتين ثابت ولو ساعة واحدة في هذا اليوم، بحيث يشعر طفلك أنه يسير على نظام ثابت طوال أيام الأسبوع، وأيضاً حتى تضمني استفادة طفلك من الوقت حتى في أيام الإجازة.
 
المصدر: نواعم
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