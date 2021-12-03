قضية فيلا نانسي عجرم تتفاعل... تطورات جديدة والمحامي أشرف الموسوي يكشف حقيقة إعادة توكيله

نفى المحامي اللبناني أشرف الموسوي ما جرى تداوله في الآونة الأخيرة حول إعادة توكيله من قبل عائلة القتيل محمد الموسى الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وأكد الموسوي أنه لم يتلق أي اتصال من قبل عائلة القتيل محمد الموسى للتفاوض حول إعادة توكيله في هذه القضية.

وتابع: "لا علاقة لي في هذا الملف لا من قريب ولا من بعيد، وأنا تخليت في وقت سابق عن هذه القضية بقرار شخصي نظرا للحساسية القضائية".

واسترسل الموسوي بحديثه مؤكداً عدم علمه بما جرى تداوله من قبل عائلة محمد الموسى حول إعادة فتح القضية بعد توافر مستندات مهمة تكشف حقائق وُصفت بـ"الصادمة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأشار إلى أنه وفقاً لمصادره الخاصة واطلاعه على مجريات الأحداث التي تطرأ على هذه القضية، قد جرى استدعاء الفنانة نانسي عجرم والاستماع إلى إفادتها بصفة شاهد فضلا عن عدد من الأشخاص القائمين على التحقيق، كاشفاً أنه كان من المفترض أن يتم أمس الاستماع إلى شهادة الدكتور فادي الهاشم إلا أنه جرى تأجيل الجلسة لموعد آخر بسبب إضراب المساعدين القضائيين.

كما أكد أشرف الموسوي أن هناك العديد من التطورات في القضية ستكشفها الهيئة الاتهامية في جبل لبنان والتي ستؤدي إلى فتح أفق قانونية جديدة، فضلا عن صدور قرار اتهامي وسيحال الملف إلى محكمة الجنايات.