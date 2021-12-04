بعد غياب لسنوات عن الدراما والمسلسلات... هل تعود نادين الراسي؟

لسنوات غابت الفنانة نادين الراسي عن الدراما اللبنانية والعربية، في وقت قدمت في الموسم السابق لرمضان 2021 مسلسل "زوج تحت الإقامة الجبرية"، وكان من بطولتها إلى جانب زميلها زياد برجي لكنه لم يلقَ الصدى المطلوب من النجاح.

لكنّ اليوم يُحكى عن تعاون جديد سيجمع نادين الراسي مع مجموعة من نجوم سوريا في عمل سوري كتبه للتلفزيون بلال شحادات، ويُقال إن شحادات أنهى القصة عام 2017 وقدمها لشركة سورية للإنتاج ستعمل على تنفيذها قريباً واختارت لهذا الغرض النجمة صفاء سلطان والممثل وسام حنا من لبنان للمشاركة في دور البطولة، كما اختارت الشركة الفنان أحمد كرارة من مصر للمشاركة في بطولة العمل ما يؤكد أن توجه المسلسل سيكون عربياً مشتركاً.

يؤكد شحادات في تصريحاته أنه لم يختر اسماً للمسلسل الذي سيبدأ تصويره قريباً، وأمامه مجموعة من العناوين سيتشاور بشأنها مع الشركة المنتجة للخروج بالاسم النهائي، فهل تستعيد نادين الراسي حضورها في الدراما بعد سنوات من الغياب؟ سؤال تجيب عنه الأشهر المقبلة خصوصاً أنه بإمكان العمل أن يكون على خارطة شهر رمضان الخاصة بالدراما العربية .