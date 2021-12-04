المرأة

فيديو نادر لستيفاني صليبا... شاهدوا كيف كانت بدايتها على التلفزيون!

Lebanon 24
04-12-2021 | 03:33
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نشرت الممثلة ستيفاتي صليبا فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" لبداياتها على شاشة الـ"أم تي في"، حيث كانت تقدّم فقرة خاصة بالاغاني، قبل دخولها عالم الفنّ والتمثيل.
وعلّقت صليبا على الفيديو قائلة: "هيك كانت البدايات".
 
 
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سيتفاني صليبا

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