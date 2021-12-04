5 علامات تنذرك أن طفلك يخفي عنكِ شيئاً

غالباً ما يخفي الأطفال عن أمهاتهم، أموراً غير لطيفة، أخطاء وأحياناً كوارث ارتكبوها. قد يسهل عليكِ اكتشاف أن طفلك يخفي عنكِ شيئاً، عندما يكون صغير السن، فالصغار لا يجيدون الكذب أو صياغة سيناريو وهمي بحبكة درامية متماسكة، ولكن مع تقدم طفلك في العمر، تتحسن مهاراته في الكثير من الأشياء، وهذا يشمل إخفاء الأمور عنكِ.ولكن لحسن الحظ هناك علامات تظهر على الطفل، تُعد بمثابة أعلام حمراء تنذرك أن طفلك يخفي عنكِ شيئاً.تابعي القراءة وتعرفي إلى أهم 5 علامات تظهر على طفلك، لتنذركِ أنه يخفي شيئاً عنكِ.1- طفلك أصبح يميل للعزلةإذا كان طفلك يخفي شيئاً ما، سلوك غير جيد أو محرج مثلاً، فأسهل طريقة بالنسبة إليه لإخفاء الأمر عنكِ هو الانعزال عن باقي أفراد الأسرة.يتصور الطفل أن وجوده بمكان منفرد، يجعله غير معرض للأسئلة التي سوف تطرحينها عليه لتكشفي أمره، وحتى لا يصبح مضطراً للكذب وادعاء أن كل شيء على ما يرام.يمر جميع الأطفال بلحظات لا يريدون فيها الوجود بالقرب من آبائهم وأمهاتهم، ولكن إذا لاحظتِ تغييراً مفاجئاً في مشاركة طفلك الأسرية، فربما يخفي شيئاً عنكِ. تابعي باقي العلامات التالية.2- طفلك أصبح سريع الغضبالغضب هو عاطفة ثانوية، بمعنى أن هناك شعوراً آخر وراءه، والخوف هو أحد أسباب الغضب.فإذا كان طفلك يخفي عنكِ شيئاً، ويخشى ما سيحدث إذا اكتشفته، فقد يظهر هذا الخوف في صورة غضب وعصبية أو سلوك عدواني.3- المزيد من الأكاذيب الصغيرةفي كثير من الأحيان، فإن الأطفال الذين يخفون شيئاً كبيراً، يقولون أكاذيب صغيرة بنحو متكرر لأنهم يعتقدون أنه يمكنهم الإفلات من العقاب، وأيضاً من أجل إبقاء الأهل بعيداً عن الواقع الذي يعيشونه ويريدون إخفاءه.على سبيل المثال، قد تكذب ابنتك بشأن قيام معلمها بإلغاء الرحلة، حتى تتجنب الاضطرار للتحدث عن مجموعة الفتيات اللئيمات اللواتي لن يسمحن لها باللعب معهن.4- علاقة طفلك بالتكنولوجيا تتغير بصورة غريبةإذا لاحظتِ أن طفلك يتعمّد البقاء لساعات طويلة يحدق في الهاتف أو جهاز الكومبيوتر، فهو على الأغلب يحاول الابتعاد عنكِ حتى لا يتعرض للأسئلة، أو أنه يهرب من التفكير في مشكلة، أو الشعور بالذنب أو الخجل بسبب شيء ما.أيضاً إذا لاحظتِ أن طفلك يمسح سجل أجهزته، أو يغيّر كلمات المرور، ويحمّل المزيد من التطبيقات الغريبة، فهذا يعني أنه يحاول إخفاء شيء لا يريدك معرفته، ويعني أيضاً أنه حان الوقت لمراقبة نشاطه عبر الإنترنت من أجل حمايته.5- طفلك أصبح غريباًيمر جميع الأطفال بتغييرات في الأسلوب والاهتمامات وحتى المواقف، ولكن إذا لاحظتِ تغييرات كبيرة ومفاجئة في شخصية طفلك، لدرجة أنه أصبح مختلفاً تماماً، فمن المحتمل أن هناك شيئاً يحدث في الكواليس.