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المرأة
من دون ماكياج أو تسريحة شعر.. أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد طلاقها (صورة)
Lebanon 24
04-12-2021
|
08:50
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فاجأت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها، عقب إعلانها رسميا انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب.
وظهرت شيرين في صورة جرى تداولها على نطاق واسع عبر "السوشيل ميديا"، من دون مساحيق تجميل أو تسريحة شعر، كما بدت علامات التعب في عينيها ومحيطهما واضحة.
وجمعت الصورة شيرين عبد الوهاب بفريق عمل أحدث أغانيها "كلها غيرانة"، والتي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات قبل ثلاثة أيام على قناتها في "يوتيوب".
وكانت شيرين عبدالوهاب أكّدت طلاقها من حسام حبيب في بيان رسمي، شدّدت خلاله على احترامها لطليقها عقب زواج دام 3 سنوات، لافتةً في الوقت عينه إلى أن أسباب الطلاق تخصها وحدها.
وطالبت شيرين الجميع باحترام حياتها الخاصة، وعدم نشر أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدةً أن الانفصال بينها وبين زوجها وقع "في هدوء تام"، ولا توجد خلافات بينهما.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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