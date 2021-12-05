المرأة

مايا دياب مُثيرة بجمبسوت ضيق ومكشوف.. شاهدوا كيف بدت (صور وفيديو)

Lebanon 24
05-12-2021 | 03:00
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نشرت الفنانة مايا دياب صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام لإطلالتها خلال تسلمها جائزة فنية عن أفضل ديو غنائي لعام 2021.

 

وخطفت مايا الأنظار بإطلالة ساحرة، حيث اختارت جمبسوت باللون الأسود مكشوف عند منطقتي الصدر والظهر، ويتميز بريش باللون الزهر من الأمام وبذيل طويل من الخلف.

 

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واعتمدت مايا تسريحة ذيل الحصان وماكياجيا ناعما يطغى عليه اللون الزهري. ما رأيكم بإطلالتها؟

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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