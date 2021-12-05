بهذه الطرق.. تسلب المرأة عقل الرجل!

سؤال كيف تسلب المرأة عقل الرجل مصيري وتبحث عن الاجابة عليه معظم النساء حول العالم. وتعتقد الكثيرات ان هذا يتطلب بذل الكثير من الجهود ووضع المخططات المعقدة.

لكن الحقيقة تخالف هذا. فمن الممكن ان تلفت المرأة انتباه الرجل من خلال قيامها بخطوات بسيطة. وترتبط هذه الخطوات ببعض الاجراءات السهلة على مستوى المظهر والسلوك وطريقة التفكير.

طرق المرأة لجذب الرجل

لكل من تبحث عن الاجابة على السؤال كيف تسلب المرأة عقل الرجل، نقدم بعض النصائح البسيطة التي يمكنها لهذه الغاية ان تطبقها بسهولة.

- الاهتمام بالمظهر على مستوى الجمال واللباس. لكن لا يعني هذا المبالغة. فمن المهم ان تعرف ما يليق بها تماماً وان تعتمده. كذلك من الضروري ان تتذكر ما الذي يفضله الرجل من دون ان يتناقض هذا مع قناعاتها الخاصة. لذا عليها ان تختار اسلوب المكياج الذي يبرز نقاط القوة في ملامحها وان تتبع تسريحة تليق بشكل وجهها. كذلك من المهم ان ترتدي الملابس التي تظهر اناقتها وجمال قوامها مع احترام عادات بلدها واسرتها وتقاليدهما.

- التمتع بالاستقلالية وقوة الشخصية. فهذا يعتبر من ابرز الصفات التي يمكن ان تجذب الرجل. وهو يعني انها غير ضعيفة وغير اتكالية وانه يمكنه الاعتماد عليها لأنها تتكل ايضاً على نفسها.

- الصوت الناعم والنبرة الهادئة اثناء الكلام يعتبران من السمات التي يحبها الرجل لدى المرأة. فالبنسبة اليه يعتبر هذا دليلاً على الانوثة ومدعاة للجاذبية. فهو لا يفضل المرأة الانفعالية وسريعة الغضب.

- المرح والابتسام. فإذا تمتعت بهما المرأة يمكن ان تسرق عقل الرجل بسهولة. وهذا يعني انها غير متشائمة وانها تشيع اجواء الفرح في المنزل. كما يشير هذا الى انه يمكنه الاعتماد عليها في المواقف الصعبة لأنها تحثه على التفكير بإيجابية.

-من الضروري ان تقدم المرأة للرجل الدعم كلما احتاج الى ذلك. وقد يكون هذا الدعم معنوياً غالباً وعملانياً ومادياً احياناً. ولا بد من ان يقدر ذلك وان ينجذب اكثر اليها.

- في حال السؤال كيف تسلب المرأة عقل الرجل، يمكن القول ان الاصغاء هو من ابرز الصفات التي يجب ان تتوفر لديها. وهو يحب ايضاً ان تناقشه بهدوء وان تساعده بذلك على ايجاد الحلول للمسائل العالقة.

- من صفات المرأة الجذابة انها تشجع زوجها على تحقيق احلامه وتنفيذ مخططاته والوصول الى ما يطمح اليه. وقد تفعل هذا عن طريق الكلام او الخطوات العملية.

- وتحرص هذه المرأة ايضاً على ان تترك للرجل مساحة خاصة به. فهي لا تصر على ان تبقى الى جانبه دائماً او ان ترافقه الى كل الاماكن. بل انها تشجعه مثلاً على الذهاب بمفرده للقاء اصدقائه او لحضور مناسبة ما. فهذا يمنعه من الشعور بالاختناق. وفي المقابل من المفيد ان تتقرب من افراد اسرته لأن هذا يشعره بالارتياح والاطمئنان.

- ومن الافضل ان تكون اجتماعية غير انعزالية وان تتمتع بالحيوية. وكل هذه الصفات تشكل الاجابة على السؤال كيف تسلب المرأة عقل الرجل.