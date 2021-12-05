سمية الألفي تكشف سبب طلاقها أول مرة.. ما علاقة ليلى علوي؟ (فيديو)

خلال حلقتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامجها "السيرة" المذاع على شاشة "دي إم سي"، كشفت الفنانة سمية الألفي السبب الرئيسي الذي تسبب في طلاقها لأول مرة من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.وحكت سمية تفاصيل قصة الحب التي جمعت كلًا من طليقها الفنان الراحل، والفنانة ليلى علوي، قائلة: كنت متعودة أقرأ لفاروق السيناريوهات، ومرة بفتح سيناريو لقيته كاتب جواب لليلى علوي، وده كان أول سبب طلاق لأنه كان فيه مشاعر، وبعدها اشتغلنا سوا أنا وهي".وأضافت: "وعرض عليا يتجوزها فعلًا، قولتله اتجوزها وإحنا هنتطلق، ولما الجوازة تخلص تعالى وكأنك مسافر، قالي مقدرش أعمل فيكي كده".ودخلت سمية الألفي في نوبة بكاء خلال حديثها عن 12 عملية إجهاض اضطرت لإجرائهم أثناء حملها، وكانت تنوي كل مرة تسمية الجنين بـ"أحمد الفيشاوي"، مؤكدةً أنها لم تتشاءم بهذا، لأن شقيقها يحمل اسم "أحمد".وقالت: "حتى الجنين اللي نزل عمره ست شهور ونص، وشوفت الموت في الموضوع ده، قعد في الحضانة 10 أيام، وفاروق الفيشاوي زوجي عمله شهادة ميلاد، وبعد موته استخرج له شهادة وفاة لأنه توفي بعد 10 أيام، وفضلوا هو وماما مخبيين عليا إنه مات".وأضافت: "بس أنا مناضلة، وأسد، وكنت عايزة أجيب طفل وأسميه أحمد، وربنا أراد إنه يجي، وصلاح جاهين الله يرحمه كان له فضل بعد ربنا في إنجاب أحمد، لأنه خدني لدكتور قريبه، وعملي عملية ربط رحم وأنجبت طفلين وهما أحمد وعمر".وقالت: "بعد الطلاق التالت، فاروق أتجوز سهير رمزي، وهي ست عظيمة، وبعد 3 سنين أطلقوا، وجاء فاروق قال لي المشكلة اتحلت أنا أتجوزت، قولتله أنت فاهم غلط، أنا اللي لازم أتجوز وأطلق وأرجعلك وضحكنا، بس عمرنا ما أتكلمنا إني هتجوز محلل عشان أرجعله.