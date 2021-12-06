ثرواتهن وصلت 3 مليارات دولار.. إليكم أغنى النجمات لعام 2021

تحصل بعض النجمات على مبالغ ضخمة للقيام بدور في أحد الأعمال الدرامية، سواء فيلم أو مسرح أو أي عمل أخر، وقد تحصل بعض النجمات على أجر يصل لملايين الدولارات،فمن هن أغنى النجمات لهذا العام؟

جامي جيرتز







ماري كيت وآشلي أولسن

ماري كيت وآشلي أولسن، المعروفتان باسم توأما أولسن، تعملان فى التمثيل منذ طفولتهما، و في الآونة الأخيرة، بدأ الثنائى بمشروع تصميم أزياء خاص بهما، وتقدر القيمة الصافية الجماعية لتوأم أولسن بحوالي 500 مليون دولار.



جيسيكا ألبا

جيسيكا ألبا ممثلة وسيدة أعمال، واستطاعت أعمالها الفنية تحقيق الكثير من النجاحات والشهرة، وصافى ثروتها يقدر بحوالي 350 مليون دولار.



ميا واسيكوسكا

دخلت ميا واسيكوسكا مجال التمثيل في عام 2004، واشتركت في أعمال درامية عديدة ولا أحد ينسى دورها المميز في أليس في بلاد العجائب ويبلغ صافي ثروتها حوالي 275 مليون دولار. كانت جامي جيرتز من أنجح الممثلات في العالم خلال فترة الثمانينيات، ولا تزال نجمة متميزة، حيث تبلغ ثروتها حوالي 3 مليارات دولار، لذلك تعتبر ثاني أغنى ممثلة على مستوى العالم، كما ساعدها زواجها من الملياردير توني ريسلر في الوصول للقب مليارديرة.ماري كيت وآشلي أولسنماري كيت وآشلي أولسن، المعروفتان باسم توأما أولسن، تعملان فى التمثيل منذ طفولتهما، و في الآونة الأخيرة، بدأ الثنائى بمشروع تصميم أزياء خاص بهما، وتقدر القيمة الصافية الجماعية لتوأم أولسن بحوالي 500 مليون دولار.جيسيكا ألباجيسيكا ألبا ممثلة وسيدة أعمال، واستطاعت أعمالها الفنية تحقيق الكثير من النجاحات والشهرة، وصافى ثروتها يقدر بحوالي 350 مليون دولار.ميا واسيكوسكادخلت ميا واسيكوسكا مجال التمثيل في عام 2004، واشتركت في أعمال درامية عديدة ولا أحد ينسى دورها المميز في أليس في بلاد العجائب ويبلغ صافي ثروتها حوالي 275 مليون دولار.

جنيفر أنيستون

لعبت جنيفر أنيستون العديد من الأدور الفنية في مختلف الأفلام، وحققت نجاح كبير في مجال الفن، ولها مسيرة فنية طويلة ناجحة، ويبلغ صافى ثروة أنيستون 200 مليون دولار، وأصبحت مليونيرة من خلال أعمال الفنية وبعض المشاريع الأخرى مثل إنتاج الأفلام وريادة الأعمال.