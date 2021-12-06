هل أنتِ في علاقة حبّ سامة؟ إليك بعض المعلومات المهمة

يحلم الكثير من الأشخاص بالدخول في علاقة عاطفية مع شخص يبادله نفس المشاعر من حب واحترام ويجعلهم يشعرون بالأمان، الذي طالما بحثوا عنهم طوال الوقت، لكن قد يكتشف البعض بعد مرور فترة من الوقت بأنهم فى علاقة مع شخص يجعلهم لا يشعرون بالرضا عن أنفسهم ودائمًا ما يقلل من شأنهم ولا يبادلهم نفس مشاعر الود والاحترام، ما يجعلهم يشعرون بالحزن والرغبة في الانفصال لإنهاء هذه المشكلة، وهذه العلاقة تسمى بالعلاقة العاطفية السامة، التي وضح تقرير منشور بموقع "insider"، لماذا ننجذب إلى هذه النوعية من العلاقات.

ما هي العلاقة العاطفية السامة؟قالت الطبيبة النفسية سيلفيا كونجوست: "العلاقة السامة هي تلك التي ينتهي بك الأمر فيها إلى المعاناة أو الشعور بالتعاسة، مما يجعلك تشعر بالقلق والإكتئاب وتفقد ثقتك بنفسك تدريجياً ويحدث ذلك عندما تتعرض للإساءة العاطفية أو الجسدية، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في العلاقات التي لا يوجد فيها شيء مشترك بينكما".وأشارت الطبيبة النفسية إلى وجود العديد من الأشياء التي تشير إلى إنك في علاقة عاطفية مع الشخص الخطأ، وهي:الشعور بالشك دائمًا، مع صعوبة التأكد من حقيقة هذه الشكوك.لا يمكن المضى قدمًا بدون الطرف الآخر، حتى مع كره الكثير من صفاته الشخصية.الاضطرار للاستمرار فى العلاقة العاطفية.الانعزال عن الأصدقاء وتغير الحالة المزاجية للأسوء.وأضافت الطبيبة النفسية أن العلاقة الصحية لا تعني أن كل شريك يشعر بالقبول والحرية والوفاء، ولكن إذا لاحظ أى شخص وجود هذه الأعراض التي سبق ذكرها قد ذلك بسبب إنه يميل إلى على الشريك الأخر، ولا يستطيع تخيل حياته بدونه ولهذا ينتهى به الأمر في الدخول بعلاقة عاطفية سامة.لماذا نقع فى علاقة حب سامة؟والأسباب التي تجعل البعض أكثر عرضة للدخول في علاقة عاطفية سامة، هى أن يكون عاش مع والدين بينهما علاقة سامة، جعلته يعتقد إن العلاقة العاطفية يجب أن تكون بهذا الشكل، لذلك يبحث عن علاقة تشبه علاقة والديه، كما يبحث من لا يقدر ذاته عن هذه النوعية من العلاقة أو من يشعر بعدم الأمان، وأولئك الذين يمرون بوقت عصيب في حياتهم .كيف تتجنب الدخول فى علاقة عاطفية سامة؟أكدت الطبيبة النفسية على علاج السبب الذي يجعل الإنسان يبحث عن علاقة عاطفية سامة، حتى يتجنب الدخول فيها بالمستقبل، مع التعرف على سمات الشخص الذي لا يصلح أن يكون شريك حياة، لتجنب الدخول معه في علاقة عاطفية، وعندما يفشل أى شخص في علاج الأسباب التى تدفعه للدخول في هذه العلاقة، يجب اللجوء لطبيب نفسي لعلاج هذه المشكلة.