أشياء يجب ألا تفعلها السيدات في فترة الليل

تلجأ الكثيرات بالقيام بجزء كبير من مهامهن في ساعات الليل، إلا أن ذلك قد يسبب عرقلة في طاقة الشخص وجذب الطاقة السلبية له، فما هي هذه الأمور؟الصوت العاليالصوت العالي والمرتفع هو الصوت المبالغ فيه جدًا، سواء كان لديها حق أم لا، ولكن بشكل عام يرتفع صوت النساء وسط الأطفال ما يسبب الأذى للروح والمكان ويجب علينا ألا تنتهك هذه المحرمات خاصة في فترة الليل الذي يعتبر هو فترة السكون والراحة وليست للأصوات العالية.تمشيط الشعر ليلا

من المحظور في علم الطاقة تمشيط شعرك في الليل، فتقول مطورة الطاقة: عندما تمشط النساء شعرهن في الليل، يقمن بتمشيط كل الأموال التي يجمعونها ويعتقد أن الثروة قد تم امتصاصها من جذر الشعر في الجسم في النوم مساء كما ورد في علم الطاقة.وضع المكياج ليلامن وجهة نظر صحية المكياج الليلي له تأثير كبير على الجلد، على المدى الطويل، وسوف يسبب سلسلة من مشاكل الجلد، وعواقب لا يمكن تصورها، وعلى جانب علم الطاقة فلوضع المكياج في منتصف الليل يسبب زيادة التركيز على خفي العيوب مما يزيد الإحساس بالنقصان وعدم الرضا وزيادة عدم الشعور بالأمان.النوم عاريةجسم المرآة حساس وله شفافية في الشعور بالأرواح والطاقة أكثر من الرجل لذلك جسم المرآة يكون أكثر ضررًا أثناء النوم ويجب تغطيته حتي لا يتم الإيذاء وزيادة الطاقة السلبية .غسيل الأطباق والمواعينيعتبر غسل الأطباق والمواعين في المطبخ والكنس وغسيل الملابس والطبخ ليلا تقلب الليل نهار والنهار ليل وهو ما ينعكس على فطرتها وإيذاء المنزل بالكامل بالحركة التي تبث من جراء هذه الأفعال في الوقت الذي خصص للنوم والسكون.