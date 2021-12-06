المرأة

إليكِ 3 أفكار لإثارة الزوج

Lebanon 24
06-12-2021 | 11:00
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إذا كنتِ متزوجة منذ سنوات طويلة، فمن المحتمل أنكِ تعرفين شعور الوقوع في روتين جنسي يمكن التنبؤ به، فالاتصال الجنسي بين الزوجين له ذاكرة، والتكرار يجعل شيئاً متوقعاً، قد تظل العلاقة جيدة، ولكن المتعة والإثارة تقل مع الوقت، وهذا مؤشر ليس جيداً، فمن هنا يمكن أن يتسلل الملل والفتور الجنسي.
قد تفكرين في العديد من الأفكار من أجل إثارة زوجك وبث الحماسة والشغف في علاقتكما الحميمة، وهذه خطوة جيدة ومهمة، تخيلي مدى حماسة زوجك لمجرد معرفة أنكِ تفكرين فيه، وترغبين في تحسين وتطوير علاقتكما الحميمة.
تابعي القراءة لتحصلي على ثلاث أفكار لإثارة زوجك وإشعال حماسته للعلاقة الحميمة.
1- ابدئي التمهيد مبكراً
من الجيد أن تبدئي التمهيد للعلاقة الحميمة في وقت مبكر، فترقب وقت ممارسة العلاقة يشعل حماسة زوجك.
ابدئي قبل ذهاب زوجك إلى العمل، عبر اللمسات الرومانسية والكلمات المثيرة التي لها تأثير على زوجك.
يمكنكِ ترك رسالة مثيرة له في صندوق الغداء أو الجاكيت، أو حتى إرسالها في رسالة نصية.
التمهيد المبكر يجعل زوجك مترقباً لوقت العلاقة، ومتأهباً لها، ما يجعلها أكثر حميمية.
2- خذي وقتك
ليس من الحكمة ممارسة العلاقة الحميمة فور الدخول إلى غرفة النوم، خذي وقتك مع زوجك في المداعبة والتمهيد للعلاقةـ فالمداعبات تزيد الإثارة والمتعة بنحو لا يُصدق.
3- كوني منفتحة بشأن بعض التغييرات في العلاقة
الملل يحدث بسبب التكرار، ويجب أن تكون العلاقة متجددة وغير متوقعة حتى تعود الإثارة وتزداد المتعة، لذا لا تترددي في تجربة أوضاع جنسية جديدة، ولا ترفضي التغييرات التي يريدها زوجك في العلاقة الحميمة، بل ابحثي بنفسك عن التغييرات التي يمكن أن تجدد علاقتك الحميمة مع زوجك، وتعيد إليها الإثارة والمتعة كما لو كنتما في بداية الزواج.
المصدر: نواعم
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