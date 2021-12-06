المرأة

اكتئاب الحمل يضعف الجهاز المناعي للجنين

Lebanon 24
06-12-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-894045-637743929155299239.jpg
Doc-P-894045-637743929155299239.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نسبة ليست قليلة من الأمهات يُصبن باكتئاب الحمل، وهو ما يجب الاهتمام به واستشارة طبيب نفسي من أجل الحصول على مساعدة طبية محترفة، فاكتئاب الحمل يمثل خطورة على صحة الجنين، بحسب دراسة كندية حديثة.

الدراسة أُجريت في جامعة ألبرتا، حيث حلّل الباحثون البيانات الصحية لـ1043 امرأة وأطفالهن، ورُصدت إصابة الأمهات بالاكتئاب أثناء فترة الحمل، وجرى فحص الحالة الصحية والتاريخ المرضي للأطفال، وتوصلوا إلى أن الأمهات اللواتي أصبن بالاكتئاب خلال الثلث الأخير من الحمل، أو قبل وبعد الولادة، تزايدت احتمالات ضعف الجهاز المناعي لدى أطفالهن.

ويعتقد الباحثون أن إصابة الأم باكتئاب الحمل، ينتج عنه ضعف عملية إنتاج الأجسام المناعية للجنين، ما يضعف مناعة الطفل عموماً، ما يجعله عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والهضمي والربو والسمنة والأمراض المناعية.

إذا كنتِ حاملاً، وتشعرين بأنكِ مصابة بالاكتئاب، فلا تترددي في استشارة طبيب نفسي لتحصلي على المساعدة، وتحافظي على حالتك النفسية، وصحة طفلك أيضاً.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2021-12-06
11:00 | 2021-12-06
10:45 | 2021-12-06
09:21 | 2021-12-06
08:00 | 2021-12-06
05:00 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website