"وعدها بالإنجاب"... تفاصيل جديدة حول طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى

يبدو أن أزمة طلاق الفنان مصطفى فهمي والاعلامية فاتن موسى لم تنتهِ بسهولة، فكل يوم تبرز تصريحات هجومية جديدة. وهذا ما كشفته آخر تصريحات محامية فاتن موسى، إيناس فوزي!

وعدها بالانجاب

كشفت محامية فاتن موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر، أن فهمي وعد زوجته بالإنجاب، مشيرة الى أن "العلاقة بين الزوجين بقيت علاقة طيبة، رغم المماطلة في تلبية رغبة الزوجة في الإنجاب، وهو ما تدل عليه صورهما معا ورحلاتهما الى بلدان عدة منها تركيا وكرواتيا".

ولفتت الى ان ‎"موسى من مواليد الثمانينيات ومن حقها الإنجاب، كما أن فهمي وعدها بمنحها حقها هذا كونه أول زواج لها ولم يكن لها أولاد"، موضحة أن المماطلة في طلب الإنجاب بدأ يزعجها، لكن فضلت الحفاظ على العلاقة الطيبة معه.

"الطلاق غدر"

تصريحات محامية فاتن موسى أكملت وقالت انه "كان من المفترض أن يسافر الثنائي الى لبنان في 18 تشرين الاول لحضور خطوبة أخت فاتن، الا أن فهمي قال لها انه خائف من الأحداث في لبنان "فبلاش أسافر عشان عندي تصوير"، مضيفة انه "في 27 من الشهر نفسه وصلتها مكالمة تناولت احتمال أن يكون الطلاق وقع بينهما"، مشيرة الى ان "كان في ترتيب يحصل الغدر خلال سفرها".