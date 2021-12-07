هل لديكِ شامة؟ هذا ما تقوله عن شخصيتك بحسب موقعها

يهتم علم طاقة المكان بجسم الإنسان كذلك لأنه يتأثر ويؤثر في المكان، والشامة أو الخلد أو ما نطلق عليه "الحسنة" في الجسم البشرى لها رموز ومعاني في علم الطاقة، وهذا ما أكدته مطورة الطاقة الدكتورة مها العطار حيث قالت إن الشامة ترتبط بالعناصر الخمس من حيث الشكل والاتجاه والعنصر، وفي علم الطاقة يرمز الخلد أو الشامة لحظ الشخص فى الحياة ومحاولة لفهم الحاضر والماضى والمستقبل وهو على النحو التالىي:

1- شامة باطن اليد

تسمى الشامة في راحة اليد الخلد الخفي، وكلما اقتربت من قلب اليد، كانت البركة والطهارة التي يمثلها الفهم والحكمة والذكاء، قبل القيام بالأشياء يفكر الشخص مرتين، شخص موثوق به ويتحمل المسؤلية، نظيف اليد وصالح وطيب وفقًا لـ علم الطاقة .

2- الشامة على ظهر اليد

صاحب الشامة على ظهر اليد يملك شخصية قوية، واثق من نفسة جدًا، لا يعترف بالهزيمة، يحصل على سلطة ويجيد الإدارة المالية ويكون من الأغنياء مع الصحة الجيدة والسيطرة على أعصابهم.

3- الشامة فى باطن القدمين

أما صاحب الشامة في باطن القدمين فإن نجاحه يأتى في سن متأخرة، ويعيش معظم حياته فى الخارج ونمط حياته مريح على الرغم من العمل الشاق مع وجود ثروة ومال مع وجود الأخلاق الحميدة فى التعامل.

4- الشامة فى وجه القدم

يسمى هذا الشخص العصفور الطائر من كثرة الحركة، يحصل على المال بسرعة ونجاحه فى الخارج ويجنى ثمار عمله فى منتصف العمر ويمتلك الثروة والمال الكافى للرخاء.

5- الشامة على الصدر

هو الشخص المتفرد في أفعاله، ولا يقتدي بغيره، ويقع فى الكثير من المشكلات ولكن ينجيه منها الله ويساعده الناس من حوله بدون سبب ويلقى الدعم من الأخرين ومن كان على ثديه الأيمن أو الأيسر شامة كان صديقًا لمن صادقه ومحباً له.

6- الشامة على البطن

من كان على سرته شامة أو أكثر يكون شخص محب للجنس شديد الشهوة، يجرى وراء نزواته بأستمرار مرتبط بطاقة الأرض فى الوصول لأسفل.

7- الشامة على الذراع

من كان على إحدى عضديه أو زندية شامة كان شخص كثير السفر والحركة كثير الرزق والمال صاحب شهرة وحظ ويكسب الكثير من الأصدقاء من حوله، يحب العمل والحركة.

8- الشامة على الكتف

الشامة المشعرة على رأس الكتف اليمنى تشير إلى الوجاهة، ومن كان بين كتفيه شامة أو خيلان كالأزر محمر اللون كان سعيداً، أو ملكًا كبيرًا.

9- الشامة على الفخد

من يملك شامة على فخذه الأيمن يكون من العظماء ومن كان على فخذه الأيسر شامة يكون سعيداً في التجارة والأسواق والسفر وكثرة الحركة والمال، ومن لديه على ركبته شامة يكون نشيطاً فى المشي صبوراً على الأشياء.

10- الشامة فى الظهر

من كان على ظهره شامة يكون محبوبًا من العلماء يتلقى منهم الكثير من العلم والحكمة والثقافة واسع المعرفة، ويتصف بصفات العلماء وينال الكثير من المال وميراث كبير ويمتاز بشخصية حالمة هادئة .