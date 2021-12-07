10 أخطاء تجنبيها عند اختيار ملابسك عند لقاء الشاب المعجبة به للمرة الأولى

تريد كل فتاة خلال اللقاء الأول مع الشاب الذي تشعر بالإعجاب نحوه أن تترك انطباعًا أوليًا جيدًا لذا عليكِ الاهتمام بعدة أشياء أهمها ملابسك فالأزياء هي أداة ممتعة للتعبير عن نفسك والتعبير عن هويتك الشخصية بطريقة مرئية، هناك العديد من "القواعد" المهمة التي يمكن تطبيقها في المقابلة الغرامية الأولى وعدد من الأخطاء التي عليك تجنبها وفقا لما ذكره موقع Bustle.1. لا تشتري ملابس جديدة بالكاملعندما يتعلق الأمر باختيار الملابس لتناسب اللقاء الأول، فمن الأفضل على الأرجح السير في خط رفيع بين القديم والجديد، يمكن أن يؤدي شراء ملابس جديدة إلى أمر من اثنين، فيمكن أن يضيف ضغطًا إضافيًا أو يشعرك بالإثارة، اعتمادًا على شخصيتك، لذا قد يكون من الأفضل البحث عن شيء في المنتصف، بمزيج من القديم والجديد، فالملابس الجديدة يمكن أن تكون ممتعة ومبهجة ومع ذلك، قد يكون الأمر محفوفًا بالمخاطر إذا لم تشعري بثقة كبيرة في أسلوب أو قطعة لم تجربيها من قبل. لذا احرصى على إعادة مزج ملابس من دولابك بقطع جديدة مرحة.2. اختاري نوع الملابس المناسب للمكانحتى إذا كنت تبدين رائعة وتشعرين براحة لا تصدق في فستانك المفضل، يجب أن يكون هذا الفستان ملائمًا للمكان الذي تلتقيان فيه، فقد لا تكون صالة البولينج أو النادي أفضل مكان لتتألقي بالفستان فيه، لذا ضعي في اعتبارك ما ستفعلينه أو إلى أين ستذهبي في الموعد أثناء اختيار ما سترتديه، فارتداء الملابس المناسبة إحدى أهم الجوانب، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالراحة.3. تابعي حالة الطقسضعي في اعتبارك درجة الحرارة والوقت من اليوم عند اختيار الزي. إذا كان هناك انخفاض في درجات الحرارة، فقد يسمح لك بإضافة عنصر إضافي إلى مظهرك عن طريق إحضار سترة من نوع ما، فمع انخفاض درجات الحرارة ارتدى قطعًا متعددة الاستخدامات لتلائم تغيرات الطقس أو تناول الطعام في الهواء الطلق.4. لا تهدري الوقت في تصفيف شعركقد لا يكون قضاء الكثير من الوقت في تصفيف شعرك بنفسك قبل موعدك هو الطريقة المثلى لاستثمار طاقتك عند الاستعداد، وعليكِ الذهاب للكوافير أو مصفف الشعر الخاص بكِ.5. اختاري العطر المناسبلا حرج في وجود رائحة مميزة، لكنك بالتأكيد لا تريدي أن تنبعث منك العطور مهما كانت رائحتها جيدة، أينما تذهبي مثل معطر الجو أثناء المشي! فالرائحة لا تُنسى دائمًا، ولكن الإفراط في استخدامها يمكن أن يكون طاغياً، ولكن رشي البرفان مرة واحدة على معصميك وافركيهما معا، وضعيه على رقبتك أيضا، لا ينبغي أن يكون عطرك لا يُنسى لدرجة أنه الشيء الوحيد الذي يتذكره خلال اللقاء.6. ضعي مكياجك بعنايةعليك اختيار مكياجك اليومي بلمسة إضافية واحدة لتجعلك تشعرين بالتميز والجمال بالإضافة إلى إبراز ملامحك الطبيعية. وبالطبع، إذا لم يكن المكياج هو الشيء المفضل لديك، فما عليك سوى تخطيه تمامًا.7. تجنبي تعديل ملابسك كثيرابغض النظر عن مقدار الوقت الذي تقضيه في الاستعداد، فأنت دائمًا ما تتعرضين لخطر حدوث خلل في خزانة الملابس، لذلك من الأفضل البحث عن شيء مُجرب وصحيح، ولا يتطلب ذلك تعديل مظهرك كل بضع دقائق، فهو أمر مزعج للغاية أن تضطرى إلى تعديل ملابسك باستمرار.8. تجنبي ارتداء شيء ضيققد تكون المواعيد الأولى غير مريحة بما يكفي وحدها، فلماذا تضعي نفسك في مأزق ارتداء زي ضيق للغاية بينما يمكنك ارتداء شيء تشعري بالراحة فيه فالملابس الضيقة يمكن أن تكون مزعجة بشكل خاص إذا كنت ستخرجين لتناول العشاء.9. لا ترتدي ما يشتت الانتباهإذا كنتِ حقاً تسعين للارتباط فعليك ارتداء قطعة واحدة واحدة أو اثنين فقط من المجوهرات أو الإكسسوارات. وبشكل عام، لا تجعلي إكسسواراتك تعيق وتخطف الأنظار عن شخصيتك، وتجعلك تبدين فارغة من الداخل وتريدين أن تبرزي مدى ما تملكين، باعتبارها أكثر الأشياء التي لا تنسى عنك.10. ابتعدي عن لبس أحذية جديدةقد يكون زوج الأحذية البراقة الجديد الذي تملكيه مغريًا، خاصةً لأنه نظيف ولامع للغاية، لكنك لا تعرفي أبدًا كيف سيعاملك حذاء غير مجرب. فإذا كانت قدمك تؤلمك، فمن المحتمل أن تمرين بوقت عصيب بغض النظر عن مدى متعة اللقاء الأول.