إعلامية وممثلة لبنانية تروي معاناة دخول ابنها إلى المستشفى: "لقط بكتيريا من المنتجات المعفنة"

أعلنت الاعلامية والممثلة كارين سلامة عبر حسابها على "تويتر"، أنّ ابنها أُدخل إلى المستشفى بعدما أُصيب بتسمم جراء التقاطه بكتيريا في منتجات عفنة.

وكتبت سلامة: "ابني لقط بكتيريا من المنتجات المعفنة يلي عم بيبعونا اياها، نحنا بالمستشفى هلأ (من الاهم، مش رح خبركن عن الدفع المسبق، ما في تدفئة، ادوية تخفيض الحرارة انقطعت عندن نحنا لازم نجيبها، بدي قلكم الله لا يعوز حدا دخلت مستشفى الوضع أكثر من كارثي، انشاالله بولادكم يا حكام العار".

وأضافت: "حتى المؤمن بالله ويلي بيكره الشر صار يضمر الشر لالكم. وهاي دعوة ام طالعة من نص قلبي انشاالله بصحتكم وبصحة اولادكم وعيلكم كلها قشة لفة يا اولاد الحرام".

ابني لقط بكتيريا من المنتجات المعفنة يلي عم بيبعونا اياها، نحنا بالمستشفى هلأ (من الاهم، مش رح خبركن عن الدفع المسبق، ما في تدفئة، ادوية تخفيض الحرارة انقطعت عندن نحنا لازم نجيبها،بدي قلكم الله لا يعوز حدا دخلت مستشفى الوضع أكثر من كارثي،انشاالله بولادكم يا حكام العار#لبنان — carine salameh (@SalamehCarine) December 6, 2021