النجمات الاكثر قوة حسب الابراج.. ماذا عنك؟

تتميز النجمات الاكثر قوة بحسب الابراج بصفات شخصية تجعل كلاً منهن تؤثر بشكل كبير على حياة الاشخاص الآخرين وعلى مواقفهم وافكارهم وتوجهاتهم. كما انهن يتسمن بالكثير من الجاذبية وبالكاريزما التي تجعل حضورهن مميزاً وفريداً في كل مكان يذهبن اليه. وتنقسم هؤلاء النجمات الاكثر قوة حسب الابراج من الاكثر الى الاقل تأثيراً.

برج الاسد

تتميز النجمة التي تنتمي الى برج الاسد بأنها الاكثر قوة في صفوف النجمات فهي لا تتمتع بالجمال فقط، بل انها تتسم بالشخصية الفريدة والجذابة والمؤثرة. وهذا ما يظهر من خلال حضورها في عملها امام جمهورها كما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولهذا من المفيد ان تقدم النصائح لمتابعيها حيث يمكن ان تساعد على تغيير بعض سلوكياتهم الخاطئة وافكارهم غير المناسبة للواقع وقراراتهم غير الصائبة. ومن صفات هؤلاء القدرة على السيطرة وفرض السلطة. ولهذا من غير الممكن الحصول على تنازل منهن في اي مجال. فهن يأخذن القرار الحاسم والصائب في الكثير من المواقف. ولهذا يبقى النجاح حليفهن بشكل شبه دائم. اما الاخفاق فهو لا يكسر اياً منهن بل يساعدهن على تعلم الدروس المفيدة.



من مواليده: سلاف فواخرجي، رولا سعد، سمية الألفي، منة شلبي، كارول سماحة، هبة مجدي، شذى، ماريا، مديحة كامل، شيماء سيف، يسرا اللوزي، وعد، رندا البحيري، ميساء مغربي.