اسبوع ولادتك يكشف صفات شخصيتك وتأثيرها على مصيرك

يمكن لتاريخ وشهر الولادة أن يكشفا بعض خفايا الشخصية. لكنّ أسبوع الولادة قد يرتبط أيضاً ببعض الطباع التي ترسم خطوط المصير. ولاكتشافها يجب معرفة ما إذا تمت الولادة في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من الشهر.

تدل ولادتك في الأسبوع الأول من الشهر على أنك تظهرين الكثير من الكرم مع الأشخاص الذين تحبين. كما يشير إلى أنّك تتسمين بالذكاء والملاحظة الدقيقة والقدرة على حساب كل الخطوات قبل أن تقومي بها. إلا أنّك قد تصبحين عصبية المزاج في حال تعرضت لأي مضايقة أو استفزاز. ومن أفضل النصائح التي عليك الالتزام بها: تعزيز ثقتك بنفسك واستخدام طاقاتك الإيجابية بشكل جيد والنظر إلى الناحية المشرقة من الأمور والأحداث.تحبين حريتك وتحرصين على التمتع باستقلاليتك وتسعين دائماً إلى التحرر من الالتزامات التي قد تشعرك بالضيق والانزعاج. ومن أبرز صفاتك أيضاً أنّك موضوعية وتحكمين على الأشخاص وتصرفاتهم من دون انفعال أو تحيز عاطفي. ولهذا يمكن الاعتماد عليك في حلّ الكثير من المشكلات. ومن أفضل النصائح التي عليك الالتزام بها: التمتع بحسّ المسؤولية عند أخذك أي قرار وقياس الحسنات والسيئات.أنت عفوية وقائدة بالفطرة. كما أنّك تتمتعين بالقدرة على القيام بالمبادرات وعلى التأثير في آراء الآخرين ومواقفهم. كذلك تدل ولادتك في الأسبوع الثالث من الشهر على أنّك تحاولين دائماً الدفاع عن مصالح الأشخاص المقربين منك. وكثيراً ما تتخلين عن أنانيتك من أجل ضمان حقوقهم. لكن انتبهي فقد تتحول عفويتك إلى اندفاع تنجم عنها تصرفات غير مقبولة في محيطك. إذاً حاولي أن تتحلّي ببعض الدبلوماسية في مواقفك.تكشف ولادتك في الأسبوع الرابع و الأخير من أي شهر أنّك تحبين خوض التحديات الصعبة على المستويين الشخصي والعام. فأنت تتمتعين بشخصية قوية وبقدرة كبيرة على المواجهة والتعبير عن آرائك. وهذا ما يجعلك منافسة قوية للجميع. ولهذا قد لا يحب بعضهم حضورك. لكن لا تتأثري بذلك. فجاذبية طباعك تجعل الكثير من الأشخاص يحبون مجالستك والتحدث إليك والاستماع إلى آرائك.