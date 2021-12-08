المرأة

هند صبري تخطف أنظار المتابعين بقفطان ذهبي... كم يبلغ سعره؟ (صور)

Lebanon 24
08-12-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-894934-637745865457624297.jpg
Doc-P-894934-637745865457624297.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت إطلالة الممثلة التونسية هند صبري على السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان البحر الأحمر إعجاب المتابعين.
فظهرت هند بقفطان من الستان الذهبي خطفت فيه الأنظار، وهو من تصميم Taller Marmo.
ويصل سعر القفطان إلى 1752 دولار أميركي.
 
مواضيع ذات صلة
حنان ترك في أحدث ظهور لها.. مي كساب وهند صبري تتفاعلان
lebanon 24
09/12/2021 01:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هند صبري: أحلم ببطولة فيلم أكشن نسائي
lebanon 24
09/12/2021 01:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريحات جريئة لهند صبري حديث المتابعين
lebanon 24
09/12/2021 01:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء هند صبري وخطيبها السابق باسل خياط يتصدر الانترنت.. شاهدوا ردة فعلها
lebanon 24
09/12/2021 01:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24

قفطان

هند صبري

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2021-12-08
11:00 | 2021-12-08
10:10 | 2021-12-08
08:40 | 2021-12-08
08:00 | 2021-12-08
05:00 | 2021-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website