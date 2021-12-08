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المرأة
هند صبري تخطف أنظار المتابعين بقفطان ذهبي... كم يبلغ سعره؟ (صور)
Lebanon 24
08-12-2021
|
16:00
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أثارت إطلالة الممثلة التونسية هند صبري على السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان البحر الأحمر إعجاب المتابعين.
فظهرت هند بقفطان من الستان الذهبي خطفت فيه الأنظار، وهو من تصميم Taller Marmo.
ويصل سعر القفطان إلى 1752 دولار أميركي.
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