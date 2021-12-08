هند صبري تخطف أنظار المتابعين بقفطان ذهبي... كم يبلغ سعره؟ (صور)

أثارت إطلالة الممثلة التونسية هند صبري على السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان البحر الأحمر إعجاب المتابعين.

فظهرت هند بقفطان من الستان الذهبي خطفت فيه الأنظار، وهو من تصميم Taller Marmo.

ويصل سعر القفطان إلى 1752 دولار أميركي.