حركات شفاهك تكشف الكثير من صفات شخصيتك!

ان الوجه يحمل الكثير من الملامح التي تكشف الكثير من صفات شخصيتك ومن هذه الملامح مثلاً العينان والأنف والخطوط... إلا أن بعض حركاته اللاإرادية تفشي أيضاً بعض الأسرار وتدل على بعض الطباع والصفات التي يتمتع بها الأشخاص. ومن ذلك عض الشفاه وفرك الأذن وطريقة الابتسام...

عض الشفاه

في حال كنت تعضين شفتك أثناء التحدث إلى شخص آخر فسيعرف أنك تشعرين بالانزعاج وأنك تريدين تجنب موضوع الحوار أو الموقف الذي تواجهينه. كما سيكتشف أنّك لا تولين موضوع الحديث أي اهتمام.

جمع الشفتين

في حال كنت تجمعين شفتيك أثناء المحادثة فهذا يدل على أنّك لا تولين الشخص الذي يتحدث إليك الكثير من الأهمية. بل أنّك ترين أنه أقل حجماً ومستوى منك. فأنت تقولين له من دون تصريح: أنا أفضل منك.

الابتسام مع إظهار الأسنان العليا

تعني هذه الابتسامة أنّك تتسمين بالقليل من الأنانية وأنك تفضلين مصالحك على تلك الخاصة بالآخرين. كما تشير إلى أنّك تحبين لفت الأنظار وفرض آرائك وسلطتك على هؤلاء.

الابتسام مع إظهار كل الأسنان

تكشف هذه الابتسامة أنّك لا تريدين للشخص الذي يتحدث إليك أن ينسى لقاءك به. إذاً أنت تحبين أن تتركي أثراً في نفوس الآخرين.