المرأة

مسربة أسرار "فيسبوك" ضمن قائمة أقوى نساء العالم

Lebanon 24
09-12-2021 | 05:00
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حظيت فرانسيس هوجن، موظفة فيسبوك السابقة، بشهرة واسعة عقب كشفها العديد من الأسرار عن الشركة الأميركية العملاقة.

ونشرت مجلة "تايم" الأميركية، على غلافها صورة للموظفة السابقة في "فيسبوك" .

وسربت فرانسيس هوجن، التي دخلت ضمن قائمة فوربس لأقوى النساء في العالم لعام 2021 عشرات الآلاف من صفحات أبحاث الشركة الداخلية وتحدثت في جلسة استماع بالكونجرس ،

وقالت "فوربس": "لا تعد هوجن الشخصية الاعتيادية التي تدخل في قائمتها لأقوى النساء، وهو تصنيف سنوي يتكون أساسًا من الرؤساء التنفيذيين والسياسيين والمشاهير والأثرياء في العالم".

وأشارت إلى أنها اكتسبت تأثيرًا هائلاً، سواء من محتوى أوراق فيسبوك ومن قدرتها على توضيح القضايا التقنية المعقدة للمشرعين مع توفير الوضوح والتوجيه حول كيفية التعامل مع شركات التكنولوجيا

ولهذا السبب احتلت المرتبة 100 في قائمة 2021.

وذكرت أن هذا المنصب مُنح للناشطة في مجال حقوق التصويت ستايسي أبرامز في عام 2020 والناشطة في مجال تغير المناخ جريتا ثونبرج في عام 2019.

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