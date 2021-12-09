ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا في عيد ميلاد شقيقتها بوسي (صورة)

نشرت الفنانة مي نور الشريف عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة بدت فيها وهي تحتفل مع والدتها الفنانة بوسي بعيد ميلادها الـ 68.



وبدت في الصورة الفنانة نورا، شقيقة الفنانة بوسي، في أحدث ظهورها لها بعد غياب طويل، حيث بات ظهورها محصوراً بالمناسبات العائلية فقط. وعلّقت مي على الصورة قائلةً: "نعد النعم... الحمد لله على الصحة والستر والعائلة والضهر... كل عام وإنتي منورة حياتنا وفوق راسي أنا وسارة ومستحملاني أنا شخصياً، كل عام وأنتي زي ما تحبي يا مامي".

يُذكر أن الفنانة نورا اعتزلت الفن منذ سنوات طويلة ولم تظهر طوال تلك الفترة إلا في المناسبات الخاصة والعائلية.





