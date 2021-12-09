ما هو موقف مونيكا بيلوتشي من عمليات التجميل؟

أعلنت الممثلة الإيطالية، مونيكا بيلوتشي، عن رفضها لعمليات التجميل ، قائلةً إنها تريد "التقدم في السن بشكل سلمي"، بعيداً عن الهوس بالحفاظ على جمال شكلها.وقالت بيلوتشي في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز"، إنها تفضل ان تستمتع بالوجبات التي تحبها على التدريبات المرهقة والأنظمة الغذائية.وتابعت أنها ليست "مهووسة"، كونها لم تكن يوماً نحيفةً ولطالما كانت ممتلئة الجسد وأضافت: "عندما يكون عمرك 50 أو 60، لا تكون لديك نفس الاحتياجات كما هي الحال عندما يكون عمرك 20 عاماً، فالإنجاب يغير الأولويات، ويجعل الطفل الأول والمرء في المرتبة الثانية".واعتبرت مونيكا أن الشيخوخة أمر لا مفر منه وانها ترى الجمال في المسنين.