6 أشياء تقلل من أناقتك.. تجنبيها!

تقع الكثير من الفتيات في بعض الأخطاء عند تنسيق الملابس وهو الأمر الذي يجعل الإطلالة سيئة أو يقلل من أناقتك التي ترغبين في الحفاظ عليها. ولكن يمكنك تجنب هذه الأخطاء من خلال طريقة بسيطة وهي تجنب ارتداء الملابس بطرق شهيرة أو التخلي عن ارتداء بعض القطع العملية بشكل مبالغ لأنها يمكن أن تفسد إطلالتك وأناقتك.1- البنطلون الرياضيإن كنت ترغبين في الحصول على إطلالة رائعة في مختلف الأوقات، عليك تجنب اختيار البنطلون الرياضي الـ Sweatpants. فبرغم أنها من القطع العملية الرائعة التي تمنحك الشعور بالراحة والحرية أثناء الحركة إلا أنه من القطع التي يمكن أن تقلل من أناقتك بشكل كبير لذلك يجب الحد من اختياره وتنسيقه مع الملابس.حيث أصبح البنطلون الرياضي الـ Sweatpants من أكثر القطع المفضلة للفتيات خاصة بعد الكورونا وذلك لأن أغلبنا تعود على اعتماد الأزياء البسيطة والمريحة في أغلب الأوقات. ولكن هذه القطعة تقلل دائماً من أناقتك فتجنبيها.2- التي شيرت المطبوعمن منا لا يحب ارتداء التي شيرت المطبوع فهو من القطع المميزة التي دائماً ما تكون اختيار الكثير من مدوني الموضة. ولكنها أيضاً لا تتناسب مع الطابع الكلاسيكي الأنيق الذي تبحثين عنه لذلك يجب عليك تجنب تنسيقه مع الملابس الكلاسيكية أو العملية لضمان الحصول على إطلالة رائعة. ويمكنك استبداله بالتي شيرت البسيط الذي يخلو من أي تفاصيل ليكون اختيارك.3- البنطلون الليغينغيعد البنطلون الليغينغ واحد من أسوأ القطع التي يمكن أن تقتنيها المرأة وذلك لأنه دائماً ما يعكس مظهر عملي للمرأة، ولا يتناسب مع المرأة الشرقية لأنه يعمل على تحديد القوام بشكل مبالغ. وهو الأمر الذي لا يتناسب معها وتقع أغلب الفتيات في الكثير من الأخطاء عند اختيار وتنسيق البنطلون الليغينغ مع الملابس.لذلك يفضل تجنب البنطلون الليغينغ إن كنت تريدين الحصول على مظهر أنيق وراقي، أما إن كنت تريدين اعتماد البنطلون الليغينغ اهتمي بتنسيقه بطريقة صحيحة مع الملابس سواء مع القطع الطويلة أو الفضفاضة التي سوف تساعدك في الحصول على إطلالة موفقة بشكل رائع وبسيط. ولكن من الأفضل اختياره في صالة الألعاب الرياضية.4- ارتداء طبقات من الملابسأعلم أن موضة اعتماد الملابس متعددة الطبقات من أكثر الصيحات رواجاً هذا العام، ولكن يجب أن تتذكري أنه من الطرق التي يمكن أن تفسد إطلالتك الأنيقة. وذلك لأنها تمنحك إطلالة عشوائية وغير منظمة لذلك يجب الاكتفاء بارتداء كنزة مع معطف واحد فقط وليس أكثر من هذا لأنه المبالغة في اعتماد طبقات من الملابس يمكن أن يظهرك بشكل سيئ.يمكن أن تخفي الملابس متعددة الطبقات شكل القوام وهي أحد الأمور الذي تفقدك جمال قوامك دون أن تنتبهي للأمر. فاحرصي على اختيار موديلات الملابس التي تظهر منحنيات القوام بشكل أنيق وراقي مع أزياء مناسب لكِ.5- ملابس بألوان النيونتعتبر الملابس بألوان النيون من أكثر الصيحات الرائجة ولكنها تعكس مظهر مزعج وسيء للمرأة وتفقد أناقتها. لذلك يجب التركيز على اختيار أنواع الملابس بدرجات محايدة مثل الأبيض والأسود والبيج والرمادي وذلك إن كنت تريدين الحصول على مظهر أنيق وبسيط في مختلف الأوقات. كما يمكنك تجربة الألوان الأساسية أو الزاهية.6- السليبرتميل أغلب الفتيات إلى اختيار السليبر المسطح في الإطلالات العملية سواء بتصميمه البسيط الجلد أو المزين بالفرو في فصل الشتاء. ولكنه من القطع السيئة التي تقلل من أناقتك في مختلف الأوقات. فهذه القطع يمكنك اعتمادها على الشاطئ لأنها مناسب بشكل أكبر لهذا المكان وكي يتيح لكِ حرية الحركة. ولكن اعتماده في أي مكان آخر سوف يفسد إطلالتك الأنيقة دون أن تنتبهي للأمر.