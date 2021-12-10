9 أمور تزيد من تعلق زوجك بكٍ

تعلق الزوج بزوجته من الأمور التي لا تحدث من فراغ، إذ أنه توجد أسباب عديدة غير الحب تزيد من تعلق الزوج بزوجته، وتزيد من حبه لها ورغبته في البقاء معها أطول وقت ممكن، والمرور بمختلف أحداث الحياة معها هي دون غيرها، فما هي الأمور التي تزيد من تعلق الزوج بزوجته؟مع العشرة الطيبة ومع مرور الزوج والزوجة بكثير من الأمور الخاصة التي تجمع بينهما، ومع التفاهم والإنسجام توجد أمور أخرى عديدة تزيد من تعلق الزوج بزوجته مثل:جعل الزوج على رأس الأولوياتيأتي الإهتمام بالزوج والعمل على راحته، وجعله على رأس الأولويات من الأمور التي تزيد من تعلق الزوج بزوجته، لأنه يلمس إهتمام زوجته به، ويشعر بحبها في إهتمامها بها، وحرصها عليه وعلى مشاعره، وعلى وقته وعلى ماله وعلى كل ما يملكه، فكل هذه الأمور تزيد من تعلقه بها والحرص على البقاء معها.حنانها عليهتميل النفس لمن يحنو عليها ويرأف بها، لمن يعطف ويغمر من يحب بالحنان، والرجل يعشق المرأة الحنونة، ويحب أن يتمتع برقة قلبها وحنانها، ولذلك يعد حنان الزوجة من الأمور التي تزيد من تعلق الزوج بزوجته.قدرتها على الإحتواءالإحتواء من الأمور التي تزيد من تعلق الزوج بزوجته، لأن إحتواء الزوج ليس أمراً هيناً، وهو أهم ما يمكن أن تقدمه زوجة لزوجها، ولأن إحتواء الزوجة لزوجها يعني قدرتها على السيطرة على كل ما يحدث له ويمر به من أحداث مختلفة وكل ما يشعر به من مشاعر متعددة، وأنها قادرة على منحه الشعور بالأمان بمجرد إحتوائها له وإستيعاب كل ما يحدث له.تسامحها وطيبة قلبهاأمور عديدة تزيد من تعلق الزوج بزوجته منها، تسامحها وطيبة قلبها، لأن الرجل يقدر المرأة المتسامحة ويسعد بتسامحها وبطيبتها التي تجعله يخجل من أخطائه في كثير من الأوقات، والتي من الممكن أن تكون رادعاً له عن كثير من الأفعال التي لا تليق منه بإمرأة مثلها.إحترامها له ولأهلهبعض النساء يفصلن بين علاقتهن بأزواجهن وعلاقتهن بأهل أزواجهن من أم وأب وإخوان وأخوات، وهو أمر شائع في بعض الزيجات ولكنه تصرف خاطئ، لأن عائلة الزوج يجب أن تجد التقدير والإحترام الكافي لهم، فكيف يمكن أن تكون الزوجة محبة حقاً لزوجها ولا تحب أمه أو أخته أو أباه أو أخوه، فمن يحب، يحب كل من يحبه حبيبه، ولذلك يتعلق الزوج بالزوجة المحبة له المحترمة له ولأهله، لأنها تحبهم كما تحبه، وتحترمهم لإحترامها لهم.برائتها وعفويتها وعدم التصنعالبراءة من الأمور التي تزيد من تعلق الزوج بزوجته، فبقاء الزوجة على سجيتها وعلى طبيعتها أيضاً، وعدم تصنعها كلها أمور تحبب الزوج في زوجته أكثر وتزيد من تعلقه بها.صدقها وأمانتهاالصدق والأمانة صفات قيمة تزيد من تعلق الزوج بزوجته لأنه يشعر بالراحة والأمان في حياته معها وعلاقته بها، كما أن ذلك يشعره بالطمأنينة وراحة البال لأنه يعلم جيداً بصدقها وأمانتها.إخلاصها لهالشريك المخلص رزق وفير ونعمة كبيرة جداً، لأنه مخلص، والإخلاص من الأمور الأساسية التي تستقيم بها العلاقات وتنجح، ولذلك وما أن يتأكد الزوج من إخلاص زوجته له إلا ويزيد تعلقه بها، لأن الإخلاص من الصفات النبيلة التي تدل على طيب أصل الشخص، ولذلك يعد الإخلاص من الأمور التي تزيد من تعلق الزوج بزوجته.حكمتها وذكائهامن الأمور التي تزيد من تعلق الزوج بزوجته، حكمتها وذكائها، وقدرتها على اتخاذ قرارات حكيمة تصب في مصلحة الحياة الزوجية والأسرة ككل، كما أن تعاملها مع زوجها وأطفالها بذكاء يزيد من تعلقه بها، من شدة إعجابه بأفعالها وطريقة تربيتها لأطفالها، وطريقة إدراتها لمنزلها.