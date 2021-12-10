قبل زفافكِ.. عالجي بشرتكِ للظهور بالشكل المثالي

يتضمن التخطيط لحفل زفاف العديد من الأشياء مثل تصميم الفستان المثالي، وخاتم الزفاف الذي تحلمين به، وتخطيط الديكور والعديد من الأشياء الصغيرة، ويعد علاج البشرة والشعر من بين أهم الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار.وتحتاج علاجات العناية بالبشرة والشعر أيضاً إلى التخطيط المسبق والتفكير جيداً، وفي هذا التقرير، اليك بعض علاجات البشرة قبل الزفاف والتي يمكنكِ إجراؤها لتجهيز بشرتكِ لليوم الكبير.ترتكز هذه التقنية على انبعاث طاقة حرارية وموجات ضوئية مكثّفة ومتعددة الألوان، يخترقان معاً سطح البشرة لمعالجة المشاكل، بما في ذلك تهدئة البشرة وكبح الكولاجين وتقليل الخطوط والتجاعيد، وتستعمل هذه التقنية أيضاً لإزالة الشعر والحدّ من نموّه.ينصح أطباء الجلد والتجميل بإجراء التقشير الكيميائي العميق قبل حوالي 6-9 أشهر من حفل الزفاف، ويستهدف التقشير الكيميائي العميق الطبقات الداخلية من الجلد، ويطلق عملية التقشير للحصول على بشرة خالية من الشوائب، لتكون ناعمة ومتجانسة تدوم لفترة طويلة.الليزر هو الأداة الرائعة التي يمكنها معالجة العديد من مشاكل بشرتكِ، ويمكن استخدام الليزر لعلاج حَبّ الشباب وشد الجلد وإزالة البقع وتقليل النمش والندبات الأخرى، وتقليل أضرار أشعة الشمس وإزالة الشعر غير المرغوب فيه.علاج الجلد هذا غير جراحي تماماً، يستخدم الموجات فوق الصوتية لتحسين لون بشرة في الجزء السفلي من الوجه، وتقليل رقبة السلحفاة وشد منطقة العنق وتحت الذقن والحواجب، ولمعالجة التجاعيد السطحية والعميقة على منطقة الصدر يجب أن تبدأ جلسة ألثيرابي قبل ستة أشهر من حفل الزفاف، وتستغرق النتائج وقتاً لتظهر وتستمر في التحسن في الأشهر القادمة.