المرأة

بعد حملها... كيف تبدو جورجينا رودريغز؟ (صور)

Lebanon 24
10-12-2021 | 16:00
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نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز صورتين لها وذلك بأوّل ظهور لها بعد حملها بتوأم.
وبدا من الواضح علامات الحمل عليها، إذ ظهرت في الصورة الأولى وهي جالسة وتحمل هاتفها، أما في الثانية فظهرت وهي تضع بديها على خاصرتيها.
 
 
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​جورجينا رودريغز

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