المرأة

حسام حبيب اعتدى على شيرين عبد الوهاب بالضرب وكان سببًا في حلق شعرها! (فيديو)

Lebanon 24
11-12-2021 | 02:00
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بعدما فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها بظهورها حليقة الرأس بالكامل في حفلها في أبو ظبي، نقل موقع "صدى البلد" عن مصدر مقرب من الفنانة انها تعرضت للضرب وحلق شعرها من قِبل زوجها الفنان حسام حبيب وذلك قبل طلاقها منه رسميًا بأيام.

 

واستعانت شيرين، بحسب الموقع، بباروكة خلال ظهورها منذ أيام أثناء تجهيزها لإحدى اغنيات ألبومها.

 

ولكن شيرين قررت مواجهة جمهورها والظهور بشكلها هذا.

 

الا ان شيرين ردت على هذه الشائعات بتغريدة لها عبر حسابها على تويتر وقالت: "ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني..انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين".

 

 

وكانت شيرين خلال حفلها في أبو ظبي قد تحدت الفنانة السورية أصالة نصري التي قصت شعرها أيضا بعد انفصالها عن طليقها طارق العريان وقالت: "بتحدى أصالة مش حتعرف تعمل كده".

 
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