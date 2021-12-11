المرأة

بوشاح على الرأس إطلالة نانسي عجرم حديث المواقع بعد حفلها في السعودية.. شاهدوا كيف رقصت بدلع (فيديو)

Lebanon 24
11-12-2021 | 04:00
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أحيت الفنانة نانسي عجرم مساء أمس الجمعة حفلا غنائيا في موسم الرياض في السعودية.

 

وخطفت نانسي الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا أسود طويل من دون أكمام، يتميز بحزام في وسطه ووضعت فوقه "كاب" يغطي الرأس والكتفين.

 

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajramsy)


 

واعتمدت نانسي تسريحة الشعر المموج وماكياجا ترابيا.

 

 
 

وغنت نانسي أجمل أغانيها القديمة والجديدة على المسرح، وظهرت في إحدى الفيديوهات المتداولة وهي ترقص بدلع وهي تغني أغنيتها "آه ونص".

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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