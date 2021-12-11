هذه الأبراج تغفر خيانة الرجل.. هل أنتِ منها؟

في العلاقات العاطفية نسبة التعرض للاذى دائماً موجودة، الأذى هذا يختلف ويتنوع، فقد يكون تصرفات هوجاء، كلام لاذع وقد يكون الاذى المطلق.. الخيانة.

بالنسبة للبعض الخيانة هي النهاية، فلا مجال للمسامحة ولا مجال حتى لمناقشة مبدأ المسامحة. ولكن في المقابل هناك فئة يمكنها أن تسامح وأن تفتح صفحة جديدة وتكمل الطريق مع الرجل وفق أسس وشروط جديدة.

فمن هي الابراج التي يمكنها أن تسامح الرجل الخائن؟

الحوت

الحوت يملك عقلية منفتحة وقدرة على المسامحة حين يتعلق الامر بالخيانة. بطبيعة الحال البرج هذا سيختبر مجموعة مختلفة من المشاعر وبالتأكيد سيشعر بالألم ولكنه بشكل عام يميل لان يتفهم ما حصل في حال كان الشخص الاخر يملك مبررات تقنع الحوت.

عندما تشعر المرأة الحوت بأن الرجل نادم فعلاً وصادق في إعتذاره فهي ستسامحه وستثق به مجدداً. والغريب هي انها تفكر بمشاعر الرجل عوض التفكير بمشاعرها المجروحة. وهذه المقاربة هي التي تجعلها تسامحه، هذا في حال كان صادقاً ويمكنها لمس الالم الذي يختبره لانه قام بخيانتها وإلحاق الاذى بها.

الميزان

المرأة الميزان كما هو معروف تنشد التوازن والهدوء والتناغم في حياتها، وهذا ما يجعلها تسامح الخيانة.

في البداية الخيانة ستجعل حياتها فوضى عارمة وستحتاج الى الكثير من الوقت كي تعود الى ما كانت عليه، ولكن حين تعود الى مرحلة التماسك التي كانت عليها قبل الخيانة فهي ستسامح الرجل.

أي ان المسامحة لن تكون فورية كما هي حال الحوت بل بعد مضي فترة من الزمن. بطبيعة الحال المسامحة مرتبطة بإعتذار صادق وندم فعلي، لان البرج هذا يميل الى رؤية الإيجابيات في البشر وتجاهل السلبيات.

الجدي

الجدي برج عملي جداً وهو يعرف كيف يمارس ضبط النفس. لذلك حين يقوم الرجل بخيانة ثقة المرأة الجدي، فهي ستعاني بداية الامر كي تتمكن من إستيعاب وإحتواء الموقف.

ستحتاج الى الوقت كي تتمكن من معرفة وفهم الأسباب التي جعلت الرجل يقوم بخيانتها. وبما انها من الابراج التي تحتاج الى وتكترث كثيراً للحياة العائلية فهي ستمارس أقصى درجات ضبط النفس ولن تقوم بردة فعل عنيفة وستتعلم كيف تسامح.

المرأة الجدي من الابراج التي يمكنها ان تعرف ما إن كان إعتذار الرجل صادق وما ان كان فعلاً يشعر بالندم. لذلك ان لم يكن كذلك فهي لن تسامحه ولكن حين تتأكد بان يعني ما يقوله فهي ستسامحه اما الثقة فتحتاج الى الوقت.

القوس

التعرض للخيانة ليس من المواقف السهلة على القوس. تفاؤل القوس يجعله يرى الخير في الجميع وبالتالي التعرض للخيانة يعني أن كل شيء بات سوداوياً. ولكن التفاؤل هذا هو الذي يجعل القوس يسامح لان قلبه الطيب يجعله يركز على الإيجابيات فقط.

المسامحة لن تكون فورية ولكن في نهاية المطاف سيستعيد حسه الإيجابية وقدرته على رؤية الخير في الاخر ويسامحه.

في الواقع الامر سيتم على مراحل، بداية المرأة القوس ستحتاج الى الوقت للتخلص من المشاعر السلبية، وحين تصل الى تلك المرحلة ستسمع وجهة نظره وحينها ستقرر. ولكن ان كان هناك الندم الفعلي فهي مستعدة للمسامحة.

السرطان

المرأة السرطان عاطفية للغاية وللأسف هي تتعرض للخيانة كثيراً لان الغالبية تتعامل مع طيبة قلبها وكأنها ضعف. ستتألم المرأة السرطان كثيراً ولكن وبحكم انها تشعر بروابط عميقة وقوية مع الرجل فهي لا تريد تدمير العلاقة من دون ان تقوم بمنحه فرصة ثانية.

المرأة السرطان من الابراج التي تحتاج الى إعتذار صادق وتعبير عن الندم وقد تطلب معرفة كل التفاصيل. المسامحة لن تكون فورية لانها ستكون حذرة جداً لوقت طويلة. ولكن ومع إستعادة القدرة على التواصل مع الرجل فهي ستستعيد مشاعرها تجاهه وبالتالي ستعود الثقة شيئاً فشيئاً.