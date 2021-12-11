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المرأة
لاميتا فرنجية بلياقة عالية من داخل "الجيم"... شاهدوا كيف تتمرن (صورة)
Lebanon 24
11-12-2021
|
07:19
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نشرت عارضة الأزياء لاميتا فرنجية صورة جديدة عبر خاصي الستوري على صفحتها الخاصة على إنستغرام".
وظهرت لاميتا وهي تتمرن في النادي الرياضي حيث بدت بلياقة عالية.
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