لاميتا فرنجية بلياقة عالية من داخل "الجيم"... شاهدوا كيف تتمرن (صورة)

نشرت عارضة الأزياء لاميتا فرنجية صورة جديدة عبر خاصي الستوري على صفحتها الخاصة على إنستغرام".

وظهرت لاميتا وهي تتمرن في النادي الرياضي حيث بدت بلياقة عالية.