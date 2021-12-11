المرأة

لاميتا فرنجية بلياقة عالية من داخل "الجيم"... شاهدوا كيف تتمرن (صورة)

Lebanon 24
11-12-2021 | 07:19
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نشرت عارضة الأزياء لاميتا فرنجية صورة جديدة عبر خاصي الستوري على صفحتها الخاصة على إنستغرام".
 
وظهرت لاميتا وهي تتمرن في النادي الرياضي حيث بدت بلياقة عالية.
 
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لاميتا فرنجية

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