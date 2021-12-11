سيرين عبد النور بفيديو عفوي...

شاركت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور المتابعين مقطع فيديو لها عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهي تستمع بنهارها.

وظهرت سيرين بعفوية وهي ترتدي سترة من الصوف باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا مع ماكياج خفيف.