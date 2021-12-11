المرأة

نانسي عجرم باطلالة ساحرة من السعودية

Lebanon 24
11-12-2021 | 16:00
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أبهرت الفنّانة اللبنانيّة نانسي عجرم الجمهور السعودي في الرياض بإطلالتها الأنيقة والجذّابة وأغانيها الرومانسيّة، واشعلت منصّات التواصل الاجتماعي بالفيديوات المصوّرة التي حصدت آلاف التفاعلات وتعليقات الإعجاب من العالم العربي.
الإطلالة الرائعة التي اختارتها نانسي في "موسم الرياض" جاءت بفستان أسود من مجموعة الخياطة الراقيّة بتوقيع المصمّم اللبناني-العالمي إيلي صعب، وهو فستان من الدانتال الفاخر مطرّز يدوياً بالخرز الأسود والترتر البرّاق وهو مميّز بقصّته الطويلة المنسدلة المحدّدة عند الخصر بحزامٍ رفيع، ومقرونٌ برداء من النسيج الأسود الشفّاف، يُغطي الشعر جزئياً وينسدل على طول الجسم ملامساً الأرض. وقد تزيّنت نانسي بمجوهرات مرصّعة بالألماس، بالإضافة إلى مجموعة من الحلي العصرية من Onze Heures Onze.
من الناحية الجماليّة، بدت سفيرة النوايا الحسنة نانسي عجرم فاتنة بالمكياج الدافئ والمتألق بأنامل خبير التجميل الشهير فادي قطايا، حيث أبرز عينيها بدرجات من الظلال الترابيّة والبرونزيّة الوامضة، مع لمسة ذهبيّة برّاقة، وحدّد عينيها بالكحل المائي، كما صقل أهدابها بالماسكارا السوداء بعد لصق الرموش المستعارة. بعدها، ونحت ملامح وجهها بواسطة البودرة البرونزيّة مع لمسة هايلايتر عند تفّاحة الخديّن، وغلّف شفتيْها بملمّع شفاه بلون البيج الحيادي الدافئ. أما تسريحة شعرها التي جاءت بتموّجات عريضة مع غرّة جانبيّة فهي من تنفيذ مزيّن الشعر طوني صوايا.
 
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