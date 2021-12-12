ليلى علوي تستغل وجودها في المملكة لأداء العمرة (صورة)





ونشرت ليلى، عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو لها من أمام الكعبة وهي تدعو، لتتلقى آلاف التعليقات من معجبيها الذين دعوا لها بالقبول.



استغلت الفنانة ليلى علوي، تواجدها في المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، لتقدم على أداء مناسك العمرة.ونشرت ليلى، عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو لها من أمام الكعبة وهي تدعو، لتتلقى آلاف التعليقات من معجبيها الذين دعوا لها بالقبول.

يذكر أن أحدث أعمال ليلى علوى فيلم "200 جنيه"، وهو من بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.