إليكِ سعر أول إطلالة لياسمين عبد العزيز بعد شفائها

لا تزال النجمة ياسمين عبدالعزيز حديث السوشيال ميديا بعد ظهورها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي وذلك ليس فقط بتصريحاتها الجريئة عن معاناتها الصعبة بعد الخطأ الطبي الذي تسبب في دخولها بأزمة صحية، إنما أيضاً بسبب إطلالتها المميّزة.واختارت النجمة المصرية الظهور في أول لقاء إعلامي بعد مشكلتها الصحية لونها المفضل، وارتدت فستان مع نقاط سوداء بطبعة شبيهة لنقشة التايغر، وجاء متوسط الطول وضيق بالكامل يبرز رشاقتها، ونسقت معه حزام أسود عريض.