المرأة

إليكِ سعر أول إطلالة لياسمين عبد العزيز بعد شفائها

Lebanon 24
12-12-2021 | 14:00
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لا تزال النجمة ياسمين عبدالعزيز حديث السوشيال ميديا بعد ظهورها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي وذلك ليس فقط بتصريحاتها الجريئة عن معاناتها الصعبة بعد الخطأ الطبي الذي تسبب في دخولها بأزمة صحية، إنما أيضاً بسبب إطلالتها المميّزة.

واختارت النجمة المصرية الظهور في أول لقاء إعلامي بعد مشكلتها الصحية لونها المفضل، وارتدت فستان مع نقاط سوداء بطبعة شبيهة لنقشة التايغر، وجاء متوسط الطول وضيق بالكامل يبرز رشاقتها، ونسقت معه حزام أسود عريض.
 


واختارت الفستان من مجموعة Dolce & Gabbana ويبلغ سعره 1950 يورو، ونسقت معه حذاء نسائي ناعم باللون الأسود، وحزام تزين بلوغو الماركة العالمية.

ومن الناحية الجمالية، تركت ياسمين شعرها الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة الويفي الناعم، وطبقت مكياجاً بألوان خفيفة للعينين مع أحمر شفاه باللون الأحمر الخفيف.
المصدر: لها
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