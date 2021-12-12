هند صبري بإطلالة راقية.. اليكم سعرها الخيالي!

شاركت الممثلة التونسية هند صبري ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر في دورته الأولى في الرايض حيث أقيمت ندوة تكريمية على شرفها.هند ظهرت بإطلالة راقية جداً وتليق بها، وإرتدت جامبسوت من تصميم السعودية هونايدا،باللونين الأبيض والأسود، مع أكمام طويلة وتتميز بياقة V عريضة، تأتي البذلة مع حزامين من الحبال.الجمهور عبر عن إعجابه الكبير بإطلالة هند هذه، وتداول صور توثقها بشكل واسع، أما اللافت في الأمر فكان سعر هذه البذلة الذي وصل إلى 2620 دولار أميركي، السعر الذي إعتبره المتابعون مرتفع جداً.