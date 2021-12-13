5 أخطاء.. تجنّبيها للعناية بشعرك

يعاني نحو %50 من السكان البالغين في جميع أنحاء العالم من قشرة الرأس وحكة فروة الرأس. قد يكون سبب هذه الحالات ليس فقط ضعف جهاز المناعة ولكن بسبب الرعاية غير المناسبة، بما في ذلك عادات الاستحمام بالشامبو. يقدم موقع برايت سايد بعض النصائح المهنية التي يمكن أن تحسن العناية اليومية بالشعر وفروة الرأس.1- وضع البلسم قبل التجفيف بالمنشفةيوصى بتجفيف الشعر بالمنشفة قبل وضع البلسم وبعد غسل الشعر بالشامبو مباشرة. الترطيب العميق مفيد لجميع أنواع الشعر وفروة الرأس. يمكن أن يساعد في مقاومة الجفاف بعد التعرض للمواد الكيميائية أو التصفيف بالحرارة.2- تبديل أنواع الشامبوقد يكون التبديل بين الشامبو المضاد للقشرة والشامبو العادي فكرة سيئة. إنه يغسل المكونات التي تمنع القشرة من فروة رأسك مباشرةً حتى تظل أقل حماية. التزمي شامبو واحداً أثناء علاج قشرة الرأس.3- حرارة المجفف المفرطةيمكن للحرارة المفرطة أن تلحق الضرر بأي نوع من أنواع الشعر، ولهذا من الضروري اتباع تعليمات معينة. بادئ ذي بدء، استخدمي حرارة متوسطة عند التجفيف. ثانيًا، يجب أن تكون الفوهة على بعد 20 سم على الأقل من رأسك. أفضل طريقة هي دفع الهواء الدافئ حول رأسك من الجذور إلى الأطراف.4- تصفيفه بشكل عشوائيإذا كنت ترغبين في تصفيف شعرك بشكل صحيح، فإن تجفيف خصلات شعرك بشكل عشوائي ليس أفضل استراتيجية. يقترح الخبراء تقسيم شعرك إلى أقسام. بعد ذلك، فقط جففيها بالمجفف واحدًا تلو الآخر. يمكنك أن تبدئي بجزء من التاج، ثم في مؤخرة الرأس والجوانب. بهذه الطريقة تضمنين عدم زيادة سخونة الشعر نفسه عدة مرات.5- حك فروة رأسك بأظافركلا تستخدمي أظافرك أو أقلامك أو أقلام الرصاص أو أي شيء حاد على فروة رأسك. إن ذلك يسبب سحجات للجلد. لذلك عندما تشعرين بالحكة في فروة رأسك، ما عليك سوى استخدام أطراف أصابعك لتدليك المنطقة المتهيجة برفق. يوصي المتخصصون أيضًا بتطبيق زيت جوز الهند الممزوج باليانسون.