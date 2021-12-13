لا شك أن معظمنا يشعر بضغط العمل، فهو حالة من الإجهاد والتعب والتوتر نتيجة الاضطرابات والأعمال والضغوطات الكثيرة وتؤثر سلبًا على إنتاجيتك وأدائك، ويؤثر كذلك على مشكلات نفسيّة أو أمراض عضوية مثل سرعة الإجهاد، العصبية المفرطة، زيادة سرعات القلب أو الإجهاد أو قلة النوم، وعلى علاقاتك وحياتك الشخصية.

لذا اليك 9 طرق تساعدك على تخفيف ضغط العمل.

-احرصي على تناول الطعام خارج المكتب ومن ثم الاستفادة من راحة الغذاء التقليدية من تصفية ذهنك، ويفضل أن يتكون طعامك على فواكة وخضار ومكسرات صحية.-قومي بتدوين يومياتك إذ يقال عملية تدوين اليوميات تساعد على اطلاق العنان للضغوط المكبوتة.-حاولي أن تمارس تمارين التأمل والتنفس العميق، يجب أن تتوقفي لذلك خذ دقيقة وخذ نفسًا عميقًا، افعلي ذلك بعيون مغلقة لمدة دقيقة أو دقيقتين وسوف تسترخي أعصابك بالتأكيد.-ضعي زهورا ونباتاتا في مكتبك لأنها تشيع أجواء إيجابية.-كومي منظمة لأن المكتب الفوضوي قد يجلب عقلية فوضية.-استخدمي كرة التوتر أو قومي بتدليك كفك.-استمعي إلى موسيقى هادئة لتحسين مزاجك.-تحدثي مع زملاء العمل الذين يمتلكون حس الدعابة أو شخصية مرحة وغير جدية ونكدة لأنها هذه الشخصية معدية.-اضحكي لأنه الضحك افضل دواء للتوتر وتحفف آلام الجسم.-خذي فترات راحة أثناء العمل بدلاً من العمل باستمرار حتى تحصلي على ما تريدي في أسرع وقت ممكن، يجب أن تحصلي على 3-4 فترات راحة صغيرة واستراحة غداء أو عشاء حسب لتوقيت عملك.