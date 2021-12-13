المرأة

9 طرق تساعدك على تخفيف ضغط العمل

Lebanon 24
13-12-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-896347-637749770284954838.jpg
Doc-P-896347-637749770284954838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا شك أن معظمنا يشعر بضغط العمل، فهو حالة من الإجهاد والتعب والتوتر نتيجة الاضطرابات والأعمال والضغوطات الكثيرة وتؤثر سلبًا على إنتاجيتك وأدائك، ويؤثر كذلك على مشكلات نفسيّة أو أمراض عضوية مثل سرعة الإجهاد، العصبية المفرطة، زيادة سرعات القلب أو الإجهاد أو قلة النوم، وعلى علاقاتك وحياتك الشخصية. 
 
لذا اليك 9 طرق تساعدك على تخفيف ضغط العمل.
 
-احرصي على تناول الطعام خارج المكتب ومن ثم الاستفادة من راحة الغذاء التقليدية من تصفية ذهنك، ويفضل أن يتكون طعامك على فواكة وخضار ومكسرات صحية.
-قومي بتدوين يومياتك إذ يقال عملية تدوين اليوميات تساعد على اطلاق العنان للضغوط المكبوتة.
-حاولي أن تمارس تمارين التأمل والتنفس العميق، يجب أن تتوقفي لذلك خذ دقيقة وخذ نفسًا عميقًا، افعلي ذلك بعيون مغلقة لمدة دقيقة أو دقيقتين وسوف تسترخي أعصابك بالتأكيد.
-ضعي زهورا ونباتاتا في مكتبك لأنها تشيع أجواء إيجابية.
-كومي منظمة لأن المكتب الفوضوي قد يجلب عقلية فوضية.
-استخدمي كرة التوتر أو قومي بتدليك كفك.
-استمعي إلى موسيقى هادئة لتحسين مزاجك.
-تحدثي مع زملاء العمل الذين يمتلكون حس الدعابة أو شخصية مرحة وغير جدية ونكدة لأنها هذه الشخصية معدية.
-اضحكي لأنه الضحك افضل دواء للتوتر وتحفف آلام الجسم.
-خذي فترات راحة أثناء العمل بدلاً من العمل باستمرار حتى تحصلي على ما تريدي في أسرع وقت ممكن، يجب أن تحصلي على 3-4 فترات راحة صغيرة واستراحة غداء أو عشاء حسب لتوقيت عملك. 
المصدر: البوابة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-13
08:00 | 2021-12-13
07:16 | 2021-12-13
02:00 | 2021-12-13
01:44 | 2021-12-13
00:00 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website