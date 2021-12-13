المرأة

الهند تتربع على عرش جمال الكون

Lebanon 24
13-12-2021 | 01:44
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توجت الهندية هارناز ساندو ملكة لجمال الكون في حفل أقيم في مدينة إيلات الإسرائيلية فجر الاثنين.
وحلت ملكة جمال باراغواي ناديا فيرارا وصيفة أولى، بينما حصد ملكة جمال جنوب إفريقيا المركز الثالث.
وكانت وزارة الرياضة والثقافة والفنون في جنوب إفريقيا حضت ملكة جمال البلاد على عدم الذهاب إلى إيلات، مشيرة إلى "فظائع ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين".
وجاء النداء انعكاساً لمناشدة جماعات فلسطينية للمتنافسات بأن يتجنبن المشاركة في هذه المناسبة.

وكانت بين المتنافسات الـ80 على التاج، ملكة جمال المغرب كوثر بن حليمة ونظيرتها البحرينية منار نديم دياني.
ملكة جمال الكون هارناز ساندو
ملكة جمال الكون هارناز ساندو
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